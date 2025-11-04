Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़hanuman ji hone prasann mangalwar ko padhein Sundarkand milegi shri ram ki bhi kripa
मंगलवार को करें सुंदरकांड की इन चौपाई का पाठ, हनुमान जी संग मिलेगी भगवान राम की भी कृपा

मंगलवार को करें सुंदरकांड की इन चौपाई का पाठ, हनुमान जी संग मिलेगी भगवान राम की भी कृपा

संक्षेप:  Hanuman ji ki kripa: ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड की हैं। इसमें लंकापति रावण और हनुमान जी के बीच बात हो रही है। इसमें रावण की मुलाकात हनुमान जी से होती है। जिसमें रावण हनुमान जी को वानर कहता है

Tue, 4 Nov 2025 05:11 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Hanuman ji ki kripa: ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड की हैं। इसमें लंकापति रावण और हनुमान जी के बीच बात हो रही है। इसमें रावण की मुलाकात हनुमान जी से होती है। जिसमें रावण हनुमान जी को वानर कहता है और हनुमान जी से वन को नष्ट करने का कारण पूछता है और यह जानना चाहता है कि किसने उन्हें भेजा है। इसके बाद हनुमान जी भगवान राम के यश और कीर्ति का गुणगान करते हुए बताते हैं। आइए जानें इन चौपाई में रावण और हनुमान जी के बीच क्या बात हुई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष लाभकारी बताया गया है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कह लंकेस कवन तैं कीसा। केहि कें बल घालेहि बन खीसा॥

की धौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही॥1॥

मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा॥

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया॥

जाकें बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥

जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥3॥

ये भी पढ़ें:श्री हनुमान चालीसा, Hanuman Chalisa Hindi :पढ़ें संपूर्ण हनुमान चालीसा
ये भी पढ़ें:Sankat Mochan Hanuman Ashtak : संकट मोचन हनुमान अष्टक- बाल समय रवि भक्षि लियो तब

रावण कहता है-रे वानर! तू कौन है? किसके बल पर तूनेइस वन को उजाड़ने का दुस्साहस किया है?, क्या तूझे मेरे बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं, क्या तूने मेरा कभी नाम और यश नहीं सुना? मै तुझे इस समय बहुत असंक देख रहा हूं। इस चैपाई में लंकापति रावण और हनुमान जी में वार्तालाप हो रही है। हनुमान जी से रावण उनके बारे में पूछता है और हनुमानजी को वानर कहकर संबोधित करता है। रे मूर्ख! रावण हनुमान जी से कहता है कि किस अपराध के कारण तुमने राक्षसों को मारा है। क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? इस पर हनुमान जी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी भगवान राम के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी कहते है कि हे रावण, सुन! जिनकी शक्ति पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है। जिस बल से शेषनाग अपने सिर पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो देवताओं की रक्षा के लिए एक नहीं कई अवतार और कई रूप लेते हैं। तुम जैसे मूर्खों को ज्ञान कराते हैं, वे इस संसार में सबसे अधिक बलशाली है। हनुमान जी अब रावण को बताते हैं कि भगवान राम बहुत बलवान हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Hanuman Ji Photo Hanuman chalisa Sundarkand
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने