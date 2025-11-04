मंगलवार को करें सुंदरकांड की इन चौपाई का पाठ, हनुमान जी संग मिलेगी भगवान राम की भी कृपा
Hanuman ji ki kripa: ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड की हैं। इसमें लंकापति रावण और हनुमान जी के बीच बात हो रही है। इसमें रावण की मुलाकात हनुमान जी से होती है। जिसमें रावण हनुमान जी को वानर कहता है और हनुमान जी से वन को नष्ट करने का कारण पूछता है और यह जानना चाहता है कि किसने उन्हें भेजा है। इसके बाद हनुमान जी भगवान राम के यश और कीर्ति का गुणगान करते हुए बताते हैं। आइए जानें इन चौपाई में रावण और हनुमान जी के बीच क्या बात हुई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष लाभकारी बताया गया है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है।
कह लंकेस कवन तैं कीसा। केहि कें बल घालेहि बन खीसा॥
की धौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही॥1॥
मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा॥
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया॥
जाकें बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥
जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥3॥
रावण कहता है-रे वानर! तू कौन है? किसके बल पर तूनेइस वन को उजाड़ने का दुस्साहस किया है?, क्या तूझे मेरे बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं, क्या तूने मेरा कभी नाम और यश नहीं सुना? मै तुझे इस समय बहुत असंक देख रहा हूं। इस चैपाई में लंकापति रावण और हनुमान जी में वार्तालाप हो रही है। हनुमान जी से रावण उनके बारे में पूछता है और हनुमानजी को वानर कहकर संबोधित करता है। रे मूर्ख! रावण हनुमान जी से कहता है कि किस अपराध के कारण तुमने राक्षसों को मारा है। क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? इस पर हनुमान जी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी भगवान राम के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी कहते है कि हे रावण, सुन! जिनकी शक्ति पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है। जिस बल से शेषनाग अपने सिर पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो देवताओं की रक्षा के लिए एक नहीं कई अवतार और कई रूप लेते हैं। तुम जैसे मूर्खों को ज्ञान कराते हैं, वे इस संसार में सबसे अधिक बलशाली है। हनुमान जी अब रावण को बताते हैं कि भगवान राम बहुत बलवान हैं।