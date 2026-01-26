Hanuman Ji Bhog: हनुमान जी को प्रिय हैं ये 5 चीजें, मंगलवार को जरूर लगाएं भोग, हर मनोकामना होगी पूरी

संक्षेप: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से साहस, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

Hanuman Ji Bhog: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से साहस, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। खासतौर पर इस दिन हनुमान जी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को भोग अर्पित करते समय शुद्धता, श्रद्धा और नियमों का पालन जरूरी होता है। अगर सही विधि और सही चीजों के साथ पूजा की जाए, तो बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं वे 5 खाने की चीजें, जो हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं और मंगलवार को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होता है…

1. गुड़ हनुमान जी को गुड़ बहुत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार को गुड़ का भोग लगाने से जीवन में चल रही कड़वाहट दूर होती है। जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं या जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय लाभकारी माना जाता है। गुड़ चढ़ाने से ग्रहों की अशुभता भी कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

2. चना और गुड़ भुना चना और गुड़ का भोग हनुमान जी की पूजा में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि यह भोग चढ़ाने से व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मबल बढ़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह भोग शुभ माना जाता है। यह उपाय भय और असफलता की भावना को दूर करने में मदद करता है।

3. केला केला हनुमान जी का प्रिय फल माना जाता है। मंगलवार को केले का भोग लगाने से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं या जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह भोग लाभकारी माना जाता है। साथ ही यह पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने में भी सहायक होता है।

4. पान (बिना तंबाकू) सादा पान, यानी बिना तंबाकू वाला पान, हनुमान जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे वाणी से जुड़े दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के बोलने में प्रभाव आता है। जिन लोगों को बार-बार गलतफहमी, विवाद या संवाद की समस्या रहती है, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। पान चढ़ाने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

5. बूंदी या लड्डू मीठा भोग जैसे बूंदी या लड्डू हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। मंगलवार को मीठा भोग चढ़ाने से मन की नकारात्मकता कम होती है और जीवन में खुशहाली आती है। यह भोग मानसिक शांति और घरेलू सुख में वृद्धि करता है। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां भी धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

भोग चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान हनुमान जी को भोग लगाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोग हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर और शांत मन से अर्पित करें। पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना और दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना या जरूरतमंदों में बांटना पुण्यकारी होता है।