हनुमान जयंती और रूप चौदस नर्क चतुर्दशी पर कब क्या मनाया जाता है?
Hanuman Jayanti: नरक चतुर्दशी पर रूप चौदस और हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है।आइए इस पर्व के बारे में जानें
नरक चतुर्दशी (07 नवंबर 2026) को मनाने के पीछे कई कथाएं हैं और हर कथा इसे एक अलग नाम भी देती है। नरक चतुर्दशी : कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। आइए इस दिन क्या महत्व है और इस दिन कैसे पूजा की जाती है। इस रूप चतुर्दशी से लेकर काली चौदस, यमदीपदान आदि सभी इसी दिन मनाई जाती हैं। यहां आप विस्तार से जानें
रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं?
नरकासुर का वध करने के पश्चात कृष्ण ने अपने शरीर पर लगे रक्त के छीटों को तेल-उबटन से साफ कर स्नान किया था। इससे उनका रूप फिर से निखर आया था, इसलिए इस पर्व को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल-उबटन लगाकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सौंदर्य भी बढ़ता है। इससे जुड़ी एक कथा और भी है। एक समय हिरण्यगर्भ नाम के राजा अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने लगे। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। इससे उनका शरीर जीर्ण-शीर्ण और काला हो गया। इससे दुखी होकर उन्होंने अपनी पीड़ा देवर्षि नारद से कही। नारद ने उन्हें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर स्नान करके कृष्ण की आराधना करने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया। इससे उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया।
हनुमान जयंती और काली चौदस इस दिन
हनुमान जयंती : दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। काली चौदस भी इस दिन मनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चतुर्दशी की रात को मां काली की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन बंगाल में पूर्वजों की याद में चौदह दीप जलाए जाते हैं और चौदह प्रकार की पत्तेदार सब्जियां खाने की परंपरा है। इसे ‘भूत चौदस’ भी कहते हैं।यम दीपदान भी इसे कहते हैं। असुरराज बलि ने विष्णु से वरदान मांगा था कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेंगे, उनके पितर नरक की यातना से मुक्त रहेंगे।
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लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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