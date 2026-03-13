Hindustan Hindi News
Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जी को चोला चढ़ाने से क्या होता है, जानें सही विधि व नियम

Mar 13, 2026 01:27 pm IST
hanuman jayanti 2026: इस बार हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस पर्व को हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। यह पर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चनी की जाती है। इस दिन उन्हें चोला चढ़ाया जाता है।

Hanuman Jayanti 2026: इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और इस माह में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है हनुमान जयंती। इस बार हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस पर्व को हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। यह पर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चनी की जाती है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है और इसमें कौन-कौन सी सामग्रियां शामिल होती हैं। चलिए इससे जुड़े नियम व विधि जानते हैं।

चोला चढ़ाने के लिए सामग्री
हनुमान जी को चोला चढ़ाने का मतलब है उनकी मूर्ति पर विशेष सामग्री अर्पित करना। इसमें आमतौर पर ये चीजें शामिल होती हैं-
- सिंदूर
- चमेली का तेल
- चांदी या सोने का वर्क
- लाल या केसरिया वस्त्र
- जनेऊ
- इत्र
- नारंगी या सिंदूरी रंग का सिंदूर

इन चीजों को मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, जिसे “हनुमान जी का चोला चढ़ाना” कहा जाता है। यह पूजा खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को की जाती है और इसे करने से भक्त शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं।

चोला चढ़ाने की विधि
- हनुमान जयंती के दिन सबसे पहले मंदिर में घी की ज्योत जलाएं।
- फिर हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक करें।
-अभिषेक करने के बाद एक साफ वस्त्र से हनुमान जी की प्रतिमा को पोछें।
- फिर सिंदूर और घी या चमेली के तेल को मिला लें।अब हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
- हनुमान जी को इत्र भी लगाएं।
- सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पांव में चोला चढ़ाएं।
- हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद चांदी या सोने का वर्क भी चढ़ा दें।
- हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं। इसके बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र पहनाएं।
-चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। साथ ही उनकी की आरती भी अवश्य करें।

हनुमान जी को चोला कौन चढ़ा सकता है?
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी को ब्रह्मचारी (संयमी) माना जाता है, इसलिए कई जगहों पर यह नियम माना जाता है कि चोला केवल पुरुष ही चढ़ाते हैं, महिलाएं नहीं।

हनुमान जी को चोला चढ़ाने का लाभ
- हनुमान जयंती पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की हर मुश्किल दूर होती है।
-अगर जीवन में कोई काम बार-बार अटक रहा है या कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो आप उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं।
- खासकर जिन लोगों की कुंडली में मंगल या शनि दोष होता है, उनके लिए तो ये पूजा और भी ज्यादा फायदेमंद होती है।
-साथ ही, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से मन शांत रहता है।

हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का करें पाठ
वैसे रोजना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। लेकिन हनुमान जयंती के दिन अगर इसका पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा के पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान चालीसा का एक से अधिक बार पाठ करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

Dheeraj Pal

धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

