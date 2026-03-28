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Hanuman Jayanti 2026: भगवान हनुमान के इन 12 नामों के जाप से मिलेगा लाभ, भोग में लगाएं ये 5 चीजें

Mar 28, 2026 10:49 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Hanuman Jayanti 2026: भगवान हनुमान की जयंती पर अगर उनके 12 नामों का जाप कर लिया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान को किन चीजों का भोग लगाया जाना चाहिए?

Hanuman Jayanti 2026: भगवान हनुमान के इन 12 नामों के जाप से मिलेगा लाभ, भोग में लगाएं ये 5 चीजें

Hanuman Jayanti 2026: सनातन धर्म में भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है। अगले महीने हनुमान जयंती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान हनुमान को साहस और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हनुमान जयंती के दिन कुछ उपायों को करने से इनका दोगुना लाभ मिलता है। इस दिन उनके 12 नामों के जाप से कई लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके 12 नाम कौन से हैं और उनसे क्या लाभ मिलते हैं? साथ ही जानेंगे कि हनुमान जयंती की सही तारीख और आसान पूजा विधि।

इस तारीख को है हनुमान जन्मोत्सव

हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से साल 2026 में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। तिथि के शुरुआत होने की टाइमिंग सुबह 7:06 बजे है। पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन यानी 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर हो जाएगा। उदयातिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी।

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भगवान हनुमान के 12 नाम

  1. ॐ हनुमान
  2. ॐ फाल्गुण सखा
  3. ॐ उदधिक्रमण
  4. ॐ महाबल
  5. ॐ रामेष्ठ
  6. ॐ अंजनी सुत
  7. ॐ पिंगाक्ष
  8. ॐ अमित विक्रम
  9. ॐ वायु पुत्र
  10. ॐ सीता शोक विनाशन
  11. ॐ लक्ष्मण प्राण दाता
  12. ॐ दशग्रीव दर्पहा

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भगवान हनुमान के नाम जाप से लाभ

मान्यता है कि अगर हनुमान जयंती पर इन नामों का जाप शांत और सच्चे मन से किया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि इन नामों के जाप से जिंदगी से हर तरह के भय दूर हो जाते हैं। साथ ही इसकी मदद से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर किसी को लगता है कि उसके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ने लगी है तो हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान के इन 12 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। वहीं अगर इन नामों का जाप नियमित रूप से किया जाए तो मन शांत रहता और भगवान हनुमान के आशीर्वाद जीवन की सारी बाधाएं कम होती हैं।

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हनुमान जयंती की पूजा विधि

हनुमान जयंती के दिन जो पूजा करनी है वो विधि काफी आसान है। इसके लिए जयंती की सुबह उठकर नहा लें और घर के मंदिर की साफ-सफाई कर लें। चौकी लें और उस पर लाल रंग का आसन बिछा दें। अब इस पर हनुमान जी की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। धूपबत्ती और दीया जला दें। इसके बाद भगवान को फूल, सिंदूर, माला अर्पित करें। अब भोग में बूंदी, बेसन लड्डू, शीरा, केला और मीठा पान रखें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आरती करने के बाद प्रसाद बांट दें और फूल-चूक के लिए भगवान से माफी मांगें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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