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Hanuman Janmotsav 2026: 1 या 2 अप्रैल कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? जानें सहीं तिथि, महत्व और पूजा विधि

Mar 28, 2026 10:04 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Hanuman Janmotsav 2026: साल 2026 में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तिथि में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव 2026 की सही तिथि।

Hanuman Janmotsav 2026: 1 या 2 अप्रैल कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? जानें सहीं तिथि, महत्व और पूजा विधि

हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो भगवान हनुमान जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। यह चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से साहस, शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। साल 2026 में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तिथि में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आइए विस्तार से जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव 2026 की सही तिथि, महत्व और पूजा विधि।

हनुमान जन्मोत्सव 2026 की सही तिथि

चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 7:07 बजे शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को सुबह 7:41 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल को पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद मुख्य जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही होगा।

हनुमान जन्मोत्सव का महत्व

हनुमान जन्मोत्सव केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, समर्पण और निर्भयता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार हैं। रामायण में उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों और बुद्धिमत्ता से श्री राम की सहायता की। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भय, ग्रह दोष, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है, शारीरिक-मानसिक बल प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे स्थानों पर लाखों भक्त इस दिन हनुमान जी के दर्शन के लिए जुटते हैं।

हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि

हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा विधि-विधान से करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल या हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले हनुमान जी को जल अर्पित करें। फिर लाल वस्त्र, लाल फूल, रोली, चंदन, जनेऊ, अक्षत, धूप, दीपक और नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में बूंदी के लड्डू, चूरमा, फल, पान और सुपारी विशेष रूप से अर्पित करें।

हनुमान चालीसा का कम से कम 7, 11 या 108 बार पाठ करें। सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ भी करें। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें और श्री राम की भी विशेष पूजा करें। व्रत रखने वाले भक्त संकल्प लेकर फलाहार करें। शाम को आरती के बाद प्रसाद वितरण करें।

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हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष उपाय

  1. हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और मीठा पान अर्पित करें।
  2. 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
  3. अविवाहितों को विवाह योग के लिए हनुमान जी को लाल चंदन और लाल फूल चढ़ाकर 'ॐ रामदूताय विद्महे, कपिराजाय धीमहि, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्' मंत्र का जाप करना चाहिए।
  4. विद्यार्थी परीक्षा सफलता के लिए सुंदरकांड का पाठ करें।
  5. घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें।

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हनुमान जन्मोत्सव पर ये करें

हनुमान जन्मोत्सव 2026 को 2 अप्रैल को मनाने के साथ ही इस दिन शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह या नया काम शुरू करने से बचें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि कुछ कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इस पावन अवसर पर गरीबों को दान दें और सात्विक भोजन करें। सच्ची भक्ति से हनुमान जी हर संकट से रक्षा करते हैं।

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हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्ति भाव से पूजा करें। बजरंगबली की कृपा से जीवन में साहस, शक्ति और सफलता प्राप्त होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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