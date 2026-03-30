Hanuman janmotsav 2026: हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने का सही तरीका क्या है? जानिए इसमें क्या-क्या होता है
हर साल हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। मान्यता है कि हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसे जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है।
हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का खास महत्व होता है। हर साल हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। मान्यता है कि हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसे जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन बजरंबली को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह की चीजें अर्पित करते हैं। ऐसे में हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को इसे चढ़ाने का सही तरीका नहीं पता होता है। चलिए जानते हैं कि बजरंगबली के पान के बीड़े में क्या-क्या होता है।
पान के बीड़े का महत्व
हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कई ज्योतिषी मानते हैं कि दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन उन्हें मीठा पान चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। हालांकि, पान अर्पित करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी के लिए बनाए जाने वाले पान में चूना और सुपारी का उपयोग नहीं किया जाता।
पूरी तरह शुद्ध हो पाना
इसके अलावा पान पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, यानी इसे तंबाकू लगे हाथों से नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इसमें लौंग और इलायची भी डालते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान जी को अर्पित किए जाने वाले पान के बीड़े में कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं—
पान के बीड़े में मुख्य सामग्री:
कत्था
गुलकंद
सौंफ
खोपरे का बूरा (कसा हुआ नारियल)
सुमन कतरी (सजावट और खुशबू के लिए)
पान का बीड़ा चढ़ाने के लाभ
प्रिय भोग: माना जाता है कि हनुमान जी को पान अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं।
मनोकामना पूर्ति: मंगलवार या शनिवार के दिन श्रद्धा से पान चढ़ाने पर इच्छाएं पूरी होने की मान्यता है।
संकटों से मुक्ति: भक्त अपने दुख और परेशानियां हनुमान जी को समर्पित कर उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है।
सुख-समृद्धि: यह जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाला माना जाता है।
शत्रु पर विजय: मीठा पान चढ़ाने से विरोधियों पर विजय पाने की मान्यता है।
मंगल और शनि दोष से राहत: नियमित रूप से पान अर्पित करने से मंगल दोष और शनि के कष्ट कम हो सकते हैं।
पान का मीठा स्वाद इस बात का प्रतीक भी माना जाता है कि हनुमान जी भक्त के जीवन में खुशियां और मिठास भर देते हैं। इसी श्रद्धा के साथ भक्त यह भोग अर्पित करते हैं ताकि उनकी कृपा बनी रहे और जीवन की बाधाएं दूर हों। हनुमान जयंती के दिन उन्हें इमरती का भोग लगाने से भी वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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