दिवाली से पहले आज मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव, शाम को ऐसे करें बजरंगबली की पूजा, पढ़ें हनुमान चालीसा
छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर हनुमान जन्मोत्सव मनाने की भी परंपरा है। इस दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। मान्यता है कि शाम को बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम का स्मरण करने से भक्तों को संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है।
दिवाली से ठीक एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस दिन खासतौर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जन्मोत्सव की विशेष धूम रहती है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यही वजह है कि दिवाली की तैयारियों के बीच भक्त शाम को हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर आप भी इस दिन बजरंगबली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शाम को विधि-विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं।
हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाता है?
हनुमान जी का जन्मोत्सव देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है। वहीं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में इस अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 7 नवंबर को पड़ रही है। ऐसे में दिवाली से पहले बजरंगबली की पूजा का विशेष संयोग बन रहा है।
शाम को कैसे करें हनुमान जी की पूजा
हनुमान जन्मोत्सव पर शाम के समय घर में भी बजरंगबली की पूजा की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई कर लें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने आसन लगाएं। पूजा की शुरुआत भगवान राम के स्मरण से करें। इसके बाद हनुमान जी को फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।
बजरंगबली के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। धूप जलाकर उन्हें बूंदी, बेसन के लड्डू या अपनी श्रद्धा के अनुसार फल का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान भगवान राम का नाम लेना न भूलें। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और राम नाम उन्हें विशेष प्रिय है।
हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें
हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व है। भक्त शाम की पूजा के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके लिए हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले भगवान राम का ध्यान करें। इसके बाद शांत मन से चालीसा का पाठ शुरू करें। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार एक या अधिक बार इसका पाठ कर सकते हैं।
हनुमान चालीसा में बजरंगबली के बल, बुद्धि, पराक्रम और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि नियमित रूप से इसका पाठ करने से मन का भय दूर होता है और व्यक्ति को कठिन समय में हिम्मत मिलती है।
हनुमान जी को क्या चढ़ाएं?
हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और बूंदी का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। कई जगह भक्त उन्हें बेसन के लड्डू और गुड़-चना भी अर्पित करते हैं। पूजा में दीपक और धूप जलाकर आरती की जाती है। इसके बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांट दें।
पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान
हनुमान जी की पूजा में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरी भावना न रखें। बजरंगबली की आराधना के साथ भगवान राम का स्मरण जरूर करें। पूजा पूरी होने के बाद जरूरतमंदों को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान देना भी शुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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