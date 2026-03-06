Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हनुमान जन्मोत्सव 2026: कब है हनुमान जी का जन्मोत्सव? जानिए तिथि, पूजा का समय और खास उपाय

Mar 06, 2026 06:52 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Hanuman Janmotsav 2026: भगवान हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और डर, बाधा और नकारात्मकता खत्म होती है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन हर भक्त के लिए बहुत खास होता है। 

हनुमान जन्मोत्सव 2026: कब है हनुमान जी का जन्मोत्सव? जानिए तिथि, पूजा का समय और खास उपाय

Hanuman Janmotsav 2026: भगवान हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और डर, बाधा और नकारात्मकता खत्म होती है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन हर भक्त के लिए बहुत खास होता है। हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन देशभर के मंदिरों में विशेष पूजा होती है और भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम नाम का पाठ करते हैं।

हनुमान जन्मोत्सव कब है?- साल 2026 में हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त बजरंगबली की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और घर में सुख-शांति की कामना करते हैं।

मुहूर्त-

पूर्णिमा तिथि शुरू: 1 अप्रैल 2026, सुबह 07:06 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 2 अप्रैल 2026, सुबह 07:41 बजे

उदया तिथि के अनुसार 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को ही हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

पूजा का समय

हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा पूरे दिन की जा सकती है।

पूजा का समय: सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं।

सुबह का समय पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है।

हनुमान जन्मोत्सव की पूजा कैसे करें

1. सुबह स्नान करें

सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।

2. दीपक जलाएं

पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर उनका ध्यान करें।

3. चोला चढ़ाएं

चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंगबली को चोला चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चोला चढ़ाने से विशेष फल मिलता है।

4. फूल और प्रसाद चढ़ाएं

हनुमान जी को फूल, माला और मिठाई अर्पित करें। बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

5. हनुमान चालीसा का पाठ करें

इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कई लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं।

6. आरती करें

अंत में हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें।

इस दिन किया जाने वाला खास उपाय- धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ उपाय करने से जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं।

  • मंदिर जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं।
  • चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें।

हनुमान जन्मोत्सव का महत्व- हनुमान जन्मोत्सव का दिन भगवान हनुमान की भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान हनुमान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया।

ये भी पढ़ें:26 या 27 मार्च कब मनाई जाएगी राम नवमी? जानिए सही तिथि और पूजा मुहूर्त
ये भी पढ़ें:अगस्त 2026 में लगेगा सूर्य और चंद्र ग्रहण, जानिए समय, कहां दिखेगा और असर
ये भी पढ़ें:मार्च में बदलेगी सूर्य और शुक्र की चाल, इन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Hanuman Ji Photo Hanuman Jayanti Hanuman chalisa
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने