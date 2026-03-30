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Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर करें ये 7 उपाय, मांगलिक दोष का प्रभाव होगा कम

Mar 30, 2026 05:14 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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हनुमान जन्मोत्सव 2026: मांगलिक दोष से छुटकारा पाने के लिए 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जन्मोत्सव पर ये 7 खास उपाय जरूर करें। हनुमान चालीसा पाठ, सिंदूर चढ़ाना, बूंदी भोग, मंत्र जाप और दान से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और मंगल दोष शांत होता है। जानिए हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा विधि और प्रभावी उपाय।

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर करें ये 7 उपाय, मांगलिक दोष का प्रभाव होगा कम

हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष, विवाह संबंधी समस्याएं और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साल 2026 में हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:07 बजे शुरू होकर 2 अप्रैल को सुबह 7:41 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मुख्य जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही होगा। इस पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और मांगलिक दोष से राहत मिलती है।

हनुमान जन्मोत्सव 2026 की तिथि और महत्व

हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। साल 2026 में पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को शुरू होकर 2 अप्रैल को समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जन्मोत्सव मनाना शुभ रहेगा। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, साहस बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मांगलिक दोष वाले लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से फलदायी है।

हनुमान चालीसा पाठ

हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे प्रभावी उपाय है। यह पाठ मंगल दोष को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है और भक्त को साहस प्रदान करता है। पूजा के दौरान या प्रदोष काल में चालीसा का पाठ करें। रोजाना पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है।

सिंदूर चढ़ाना और लाल फूल अर्पित करना

हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। जन्मोत्सव के दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, इसलिए इससे मंगल दोष शांत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सिंदूर चढ़ाते समय 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें।

बूंदी का भोग लगाना

हनुमान जी को बूंदी का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन उन्हें बूंदी, चूरमा या मीठा प्रसाद अर्पित करें। बूंदी का भोग लगाने से मंगल दोष से राहत मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। भोग लगाते समय भक्ति भाव रखें।

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मंत्र जाप और आरती

हनुमान जन्मोत्सव पर इन मंत्रों का जाप करें:

  1. ॐ हनुमते नमः
  2. ॐ मंगलमूर्तये नमः
  3. श्री राम जय राम जय जय राम

पूजा के अंत में हनुमान जी की भावपूर्ण आरती करें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को शक्ति तथा सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है।

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दान और अन्य सावधानियां

इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फल का दान करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन से दूर रहें। हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना भी शुभ है।

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हनुमान जन्मोत्सव 2026 पर इन 7 उपायों को करने से मांगलिक दोष दूर होता है और जीवन में साहस, शक्ति तथा सुख-समृद्धि आती है। भक्ति भाव से पूजा करें तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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