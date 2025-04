Hanuman Jayanti: हनुमान जन्मोत्सव पर करें इन 5 चीजों का दान, प्रसन्न होंगे बजरंगबली

What should we donate on hanuman jayanti: हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025, शनिवार को है। इस दिन बजरंगबली की धूमधाम से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ व व्रत करने के साथ ही कुछ चीजों का दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जानें हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का दान करना चाहिए-