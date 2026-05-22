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घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या होता है? जानिए इसके फायदे और सही नियम

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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घर की छत पर हनुमान जी का झंडा फहराना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में साहस, बल और विजय की भावना बढ़ती है। आइए जानते हैं इस झंड़े को लगाने की सही दिशा और नियम के बारे में।

घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या होता है? जानिए इसके फायदे और सही नियम

सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन, भयहारण और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। घर की छत पर हनुमान जी का ध्वज लगाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वास्तु और धार्मिक उपाय माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है।

हनुमान ध्वज लगाने का धार्मिक महत्व

हनुमान जी का झंडा घर की छत पर फहराना भगवान को आमंत्रित करने का संकेत है। मान्यता है कि जहां बजरंगबली का ध्वज लहराता है, वहां बुरी शक्तियां, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। यह परिवार के सदस्यों को साहस, बल और विजय की भावना प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी श्रीराम के परम भक्त हैं, इसलिए उनके ध्वज से दोनों की कृपा प्राप्त होती है।

झंडा लगाने से क्या फायदे होते हैं?

  • घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है।
  • नकारात्मक शक्तियां और भूत-प्रेत बाधा दूर होती है।
  • परिवार में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है।
  • बच्चों और युवाओं में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
  • आर्थिक रुकावटें कम होती हैं और नए अवसर आते हैं।

झंडा छत के किस कोने में लगाना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी का ध्वज घर की छत के दक्षिण-पश्चिम कोने में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यह दिशा सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ी होती है। झंडा इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि वह दूर से भी साफ दिखाई दे। इससे उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है।

झंडे का रंग और आकार

भगवा या लाल रंग का झंडा सबसे शुभ होता है। भगवा रंग त्याग, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है। झंडे पर हनुमान जी का चेहरा या पूरा चित्र होना चाहिए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, दो त्रिकोण वाला झंडा विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुराना झंडा फट जाए, तो उसे आदरपूर्वक उतारकर नया लगाएं।

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कब लगाएं हनुमान जी का झंडा?

मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। इन दिनों झंडा लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। सुबह के समय या सूर्योदय के बाद लगाना उत्तम रहता है। ध्वज लगाने से पहले सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है।

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झंडा लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • झंडा हमेशा साफ और सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए।
  • फटा हुआ, मैला या पुराना झंडा लगाने से बचें।
  • झंडा लगाने के बाद नियमित रूप से उसकी सफाई और देखभाल करें।
  • परिवार के सभी सदस्यों को इसका सम्मान करना चाहिए।

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घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। सही विधि और श्रद्धा से लगाया गया यह ध्वज परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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