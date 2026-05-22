घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाने से क्या होता है? जानिए इसके फायदे और सही नियम
घर की छत पर हनुमान जी का झंडा फहराना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में साहस, बल और विजय की भावना बढ़ती है। आइए जानते हैं इस झंड़े को लगाने की सही दिशा और नियम के बारे में।
सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन, भयहारण और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। घर की छत पर हनुमान जी का ध्वज लगाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वास्तु और धार्मिक उपाय माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है।
हनुमान ध्वज लगाने का धार्मिक महत्व
हनुमान जी का झंडा घर की छत पर फहराना भगवान को आमंत्रित करने का संकेत है। मान्यता है कि जहां बजरंगबली का ध्वज लहराता है, वहां बुरी शक्तियां, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। यह परिवार के सदस्यों को साहस, बल और विजय की भावना प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी श्रीराम के परम भक्त हैं, इसलिए उनके ध्वज से दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
झंडा लगाने से क्या फायदे होते हैं?
- घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है।
- नकारात्मक शक्तियां और भूत-प्रेत बाधा दूर होती है।
- परिवार में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है।
- बच्चों और युवाओं में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
- आर्थिक रुकावटें कम होती हैं और नए अवसर आते हैं।
झंडा छत के किस कोने में लगाना चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी का ध्वज घर की छत के दक्षिण-पश्चिम कोने में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यह दिशा सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ी होती है। झंडा इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि वह दूर से भी साफ दिखाई दे। इससे उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है।
झंडे का रंग और आकार
भगवा या लाल रंग का झंडा सबसे शुभ होता है। भगवा रंग त्याग, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है। झंडे पर हनुमान जी का चेहरा या पूरा चित्र होना चाहिए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, दो त्रिकोण वाला झंडा विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुराना झंडा फट जाए, तो उसे आदरपूर्वक उतारकर नया लगाएं।
कब लगाएं हनुमान जी का झंडा?
मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। इन दिनों झंडा लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। सुबह के समय या सूर्योदय के बाद लगाना उत्तम रहता है। ध्वज लगाने से पहले सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है।
झंडा लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- झंडा हमेशा साफ और सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए।
- फटा हुआ, मैला या पुराना झंडा लगाने से बचें।
- झंडा लगाने के बाद नियमित रूप से उसकी सफाई और देखभाल करें।
- परिवार के सभी सदस्यों को इसका सम्मान करना चाहिए।
घर की छत पर हनुमान जी का झंडा लगाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। सही विधि और श्रद्धा से लगाया गया यह ध्वज परिवार को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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