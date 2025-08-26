हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा के पाठ से होते हैं ये 5 लाभ

Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi:मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का दिन है। इस दिन हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नुमान जी की पूजा आराधना से भय दूर होता है और साथ ही सुख, शांति, रोग आदि से भी लाभ होता है।

Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi:मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का दिन है। इस दिन हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नुमान जी की पूजा आराधना से भय दूर होता है और साथ ही सुख, शांति, रोग आदि से भी लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा हर मंगलवार को पढ़ता है, उसे हनुमान जी की कृपा से कई परेशानियां कभी परेशान नहीं करती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी अराधना से ये 5 लाभ होते हैं।

हनुमान चालीसा के पाठ से एक तरफ भगवान हमें हिम्मत और ताकत देते हैं, वहीं हमारी धन को लेकर जो समस्याएं होती है, वो भीकम हो जाती हैं। हनुमान जी की पूजा सात्विक होकर और श्रद्धाभाव से करने से भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्यों हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया है।

अगर आपको कोई रोग सता रहा है, तो वो भी हनुमान चालीसा के पाठ से कम होता है। इसके लिए आपको निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। " नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरन्तर हनुमत बीरा।।'' हनुमान जी की ये चौपाई आपको रोगों से लड़ने की ताकत देती है।

अगर आप किसी नेगेटिव शक्ति या किसी से डर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरु कर दें। 'भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।' इस चौपाई में लिखा है कि हनुमान जी जब पास आते हैं, यानी जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो सभी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है।

शनिवार को हनुमानजी की पूजा से शनि साढ़ेसाती का प्रभाव कम होता है। इसलिए अगर शनि की दशा से पीड़ित है, तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें।