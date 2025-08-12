Hanuman Chalisa: मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ से ये परेशानियां होंगी कम, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय

Hanuman Chalisa : मंगलवार का दिन बजंरग बली की अराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम है। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई आपकी कई परेशानियों का निवारण कर सकती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय

मंगलवार का दिन बजंरग बली की अराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम है। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई आपकी कई परेशानियों का निवारण कर सकती है। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उपवास भी रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज शाम को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के शक्तिशाली लाभ मिलते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ एक नहीं कई लाभ मिलते हैं और इसका जिक्र चालीसा की हर चौपाई में किया गया है। चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकटों और बाधाओं का नाश होता है। यहां जानें हनुमान चालीसा से आपकी किन परेशानियों को होता है निवारण और आज क्या उपाय करने चाहिए।

किन चौपाई में छिपा है आपकी परेशानियों का निवारण हनुमान चालीसा की हर चौपाई में आपकी परेशानियों का निवारण छिपा है। इसके लिए आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए।अगर आपको किसी से चीज से लगता डर है, तो हनुमान चालीसा के पाठ से भय और कष्ट दूर होते हैं। इसके लिए चौपाई- सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना आपके डर का निवारण करती है। अगर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो चौपाई-आपन तेज सम्हारो आपे, तीनो लोक हांक ते कांपे , इसी तरह एक और चौपाई है- भूत पिशाच निकट नहि आवे, महावीर जब नाम सुनावे आपकी परेशानी का हल हैं । अगर आप बीमार हैं तो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा की चौपाई आपके रोगों को हरने के लिए है। इस तरह आप हनुमान चालीसा में अपनी कई परेशानियों का हल पाएंगे।