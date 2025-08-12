Hanuman Chalisa path ke Fayde and mangalwar hanuman ji ko prasan karne ke upaay Hanuman Chalisa: मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ से ये परेशानियां होंगी कम, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hanuman Chalisa: मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ से ये परेशानियां होंगी कम, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय

Hanuman Chalisa : मंगलवार का दिन बजंरग बली की अराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम है। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई आपकी कई परेशानियों का निवारण कर सकती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:10 AM
Hanuman Chalisa: मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ से ये परेशानियां होंगी कम, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय

मंगलवार का दिन बजंरग बली की अराधना के लिए बहुत खास है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम है। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई आपकी कई परेशानियों का निवारण कर सकती है। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उपवास भी रख सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज शाम को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के शक्तिशाली लाभ मिलते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ एक नहीं कई लाभ मिलते हैं और इसका जिक्र चालीसा की हर चौपाई में किया गया है। चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकटों और बाधाओं का नाश होता है। यहां जानें हनुमान चालीसा से आपकी किन परेशानियों को होता है निवारण और आज क्या उपाय करने चाहिए।

किन चौपाई में छिपा है आपकी परेशानियों का निवारण

हनुमान चालीसा की हर चौपाई में आपकी परेशानियों का निवारण छिपा है। इसके लिए आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए।अगर आपको किसी से चीज से लगता डर है, तो हनुमान चालीसा के पाठ से भय और कष्ट दूर होते हैं। इसके लिए चौपाई- सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना आपके डर का निवारण करती है। अगर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो चौपाई-आपन तेज सम्हारो आपे, तीनो लोक हांक ते कांपे , इसी तरह एक और चौपाई है- भूत पिशाच निकट नहि आवे, महावीर जब नाम सुनावे आपकी परेशानी का हल हैं । अगर आप बीमार हैं तो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा की चौपाई आपके रोगों को हरने के लिए है। इस तरह आप हनुमान चालीसा में अपनी कई परेशानियों का हल पाएंगे।

मंगलवार को क्या उपाय करें

मंगलवार के दिन बजरंगबली के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाकर अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। है। मंगलवार को प्रसाद के रूप में मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने चाहिए, इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल भी अर्पित करने से सुख-शांति और समृद्धि आती है।

