रोजाना करें हनुमान चालीसा का पाठ, मिलेंगे ये चमत्कारिक लाभ

Hindi Newsधर्म न्यूज़hanuman chalisa ke fayde benefits of chanting hanuman chalisa daily
Dec 12, 2025 05:45 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू धर्म में अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक- तीनों स्तरों पर अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि संकटमोचन हनुमान अपने भक्तों के हर दुख को दूर करते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास व साहस प्रदान करता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और बुद्धि का देवता माना गया है, इसलिए उनके नाम का स्मरण ही मन और शरीर दोनों को शांति देता है। आइए जानते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से क्या फायदे होते हैं-

मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति- हनुमान चालीसा का जाप मन को शांत करता है और चिंता, अवसाद व बेचैनी को कम करता है। कई लोगों का अनुभव है कि रोजाना पाठ करने से मन स्थिर होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा- मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। पुराने समय से ही लोग इसे बुरी नजर, बाधाओं और अनिष्ट से बचाव के लिए पढ़ते आए हैं।

साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी- हनुमान जी को पराक्रम का प्रतीक माना गया है। सुबह-सुबह चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति में हिम्मत, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन काम भी आसानी से पूरे होने लगते हैं।

नौकरी और व्यवसाय में सफलता- अनेक ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ नौकरी, प्रमोशन और व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करता है। ग्रहों से उत्पन्न होने वाले कष्ट कम होते हैं और कार्यों में तेजी आती है।

स्वास्थ्य में सुधार और सकारात्मक ऊर्जा- हनुमान चालीसा के उच्चारण से शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं, जो स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती है। थकान, कमजोरी और मानसिक बोझ कम महसूस होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
