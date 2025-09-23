Hanuman chalisa: हनुमान चालीसा का करते हैं पाठ, तो इन बातों का रखें ध्यान

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं और इसे पढ़कर आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए।

मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के कई लाभ होते हैं। एक तरफ अगर आप पर कोई संकट आ गया है तो चालीसा के पाठ से आपको इससे लड़ने की शक्ति मिलती है।हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं और इसे पढ़कर आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें हनुमान चालीसा पाठ के नियम

हनुमान चालीसा में कई दोहे भी है, जैसे श्रीगुरु चरन सरोज रज , निजमन मुकुरु सुधारि। बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। अगर आप चालीसा पढ़ते हैं, तो इन्हें छोड़े नहीं। ये भी हनुमान चालीसा का अंग है, इन्हें भी पढ़ें। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो गलत है।

हनुमान जी की मूर्ति और चित्र को लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उनके सामने नीचे कुश के आसन पर बैठ जाएं। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान शुद्धता का ध्यान रखें, आप मन से ,शरीर से साफ होने चाहिए। पाठ के पहले हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित करें। दीपक में लाल सूत की बाती और गाय का घी होना चाहिए। हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, तो एक वस्त्र पहनकर ही पाठ करें।

इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले श्रीरामजी का आह्‍वान करें, फिर हनुमान जी का आह्‍वान करें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी माला अर्पित करें। चालीसा को धीमे स्वर में और अशुद्ध तरीके से ना पढ़ें।