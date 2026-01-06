Hanuman Chalisha: साल के पहले मंगलवार पर ऐसे करें हनुमान जी की पूजा, जानें चालीसा पढ़ने के लाभ

संक्षेप: मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नीचे जानें कि दिन में कितनी बार इसे पढ़ा जा सकता है? साथ ही हिंदी में पढ़ें पूरी हनुमान चालीसा…

Shree Hanuman Chalisha Hindi: सनातन धर्म में भगवान हनुमान को सबसे बलवान और शक्तिशाली माना जाता है। हफ्ते में मंगलवार और शनिवार का दिन उनको समर्पित होता है। इन खास दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करने से जिंदगी के सारी बाधाएं धीरे-धीरे हटने लगती है। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस चालीसा का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस चालीसा का पाठ 5, 7 या फिर 11 बार जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इस संख्या में चालीसा का पाठ करना फलदायी होता है। नीचे विस्तार से जानें कि इसका पाठ करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साल का पहला मंगलवार आज हनुमान जी के भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन है। या तो आज हनुमान मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले लें। नहीं तो घर पर रहकर ही आसान तरीके से आज भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की जा सकती है। साल 2026 के पहले मंगलवार को सच्चे मन के साथ भगवान हनुमान की पूजा करें। आज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही उन्हें तुलसी की माला के साथ-साथ लड्डू या फिर पेड़ा का भोग लगाएं। आप उन्हें चमेली का तेल भी अर्पित कर सकते हैं।