Hanuman chalisa: हनुमान चालीसा की इस चौपाई से जानें हनुमान चालीसा की अपार शक्ति

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जिनमें हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हनुमान जी ने भगवान राम के साथ क्या -क्या किया, इसका वर्णन भी हनुमान चालीसा की चौपाई में है।

हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी कहे गए हैं। हनुमान जी की अपार शक्तियों को वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया है, लेकिन हमें यह जानने के लिए हनुमान चालीसा की चौपाई का अर्थ पता होना चाहिए। आइए जानें हनुमान चालीसा के इन चौपाई के अर्थ, जो हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक होते हैं।

जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कबि कोबिद कहि सके कहां ते इस चौपाई का अर्थ है कि जम यानी यमराज, कुबेर यानी जो धन के देवता हैं, सभी दिशाओं के रक्षक, ये बड़े-बड़े लोग भी जहां से हैं वो भी हनुमान जी के यश और शक्तियों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो कवि और विद्वान कैसे हनुमान जी की अपार शक्तियों को जान सकते हैं। सीधे से इस चौपाई में कहा गया है कि हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी हैं, हम उनकी शक्तियों के बारे में जान नहीं सकते हैं, और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है।