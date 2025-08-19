Hanuman chalisa: संकट से छुटकारा दिलाएंगी हनुमान चालीसा की ये चौपाई, मंगलवार को करें पाठ

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जो व्यक्ति को संकटों से बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन हमें पढ़ते हुए उनका अर्थ समझना जरूरी है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए।

हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जो व्यक्ति को संकटों से बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन हमें पढ़ते हुए उनका अर्थ समझना जरूरी है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के हनुमान जी के दोहों के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। इन दोहे और चौपाई को बोलकर आप सीधे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप पर जो संकट हैं, उसे वो टाल दें। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को व्रत करना चाहिए, इससे मंगलदोष भी कम होते हैं, क्योंकि हनुमानजी का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, जो भक्ति, शक्ति, ऊर्जा और साहस के कारक है। इस लिए इस दिन नमक ना खाएं और मंगलवार के व्रत रखें। यहां पढ़ें हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के वो चौपाई, जिनसे आपके संकट कटेंगे और कोई अमंगल नहीं होगा।

संकट ते हनुमान छुडावै । मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ।। हनुमानजी ! अगर हनुमानजी को कोई, मन, कर्म और वाणी में भी ध्यान में ले आता है, तो आप उसकी सहायता करते हैं और संकट से बाहर निकालते हैं। उसके सभी कष्टों और संकटों को आप हर लेते हैं।

संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा" का अर्थ है कि जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है, उनका ध्यान लगाता है, उसके सभी कष्ट और संकट हनुमानजी की कृपा से दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये लाभ होता है। हनुमान जी को बलवान और संकटमोचक माना जाता है।

जो सत बार पाठ कर कोई।

छूटहि बन्दि महा सुख होई