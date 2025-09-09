हनुमान चालीसा की ये चौपाई हैं खास, कष्ट मिटेंगे, मनोकामना पूरी होगी, हर मंगलवार करें पाठ

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसी चौपाई हैं, जो बहुत खास हैं, इनको पढ़ने से मनोकामना पूर्ति होती है और इनसे आपके कष्ट भी दूर होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसी चौपाई हैं, जो बहुत खास हैं, इनको पढ़ने से मनोकामना पूर्ति होती है और इनसे आपके कष्ट भी दूर होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको बता दें कि हनुमान जी आपको डर, संकट से दूर करते हैं, वहीं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान राम के भक्त हनुमान जी की पूजा अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश करती है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहता है।

भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवाँरे॥१०॥ हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा रूप करके कई राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कामों को पूरा किया।

संकट तै हनुमान छुडावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै॥२६॥ अगर आपके जीवन में आपको कष्टों ने, सकंटों ने घेरा है, तो आपको हनुमान जी संकटों से छुड़वाएंगे, अगर आप सच्चे मन से उनका ध्यान करेंगे, इसके लिए आपको हनुमान जी को सच्चे मन से याद करना होगा।

और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै॥ जो कोई भी हनुमान जी के पास अपनी कोई मनोकामना लेकर जाता है, हनुमान जी उसे सुनते हैं और मनोकामना को पूरा करते हैं। केवल उसकी वही इच्छा ही नहीं , उसे जीवन में इच्छाओं के लिए अलावा भी शुभफल की प्राप्ति होती है।