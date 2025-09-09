hanuman chalisa chaupai for manokamna puti and Kasht nivaran Do hanuman ji ouja mangalwar हनुमान चालीसा की ये चौपाई हैं खास, कष्ट मिटेंगे, मनोकामना पूरी होगी, हर मंगलवार करें पाठ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़hanuman chalisa chaupai for manokamna puti and Kasht nivaran Do hanuman ji ouja mangalwar

हनुमान चालीसा की ये चौपाई हैं खास, कष्ट मिटेंगे, मनोकामना पूरी होगी, हर मंगलवार करें पाठ

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसी चौपाई हैं, जो बहुत खास हैं, इनको पढ़ने से मनोकामना पूर्ति होती है और इनसे आपके कष्ट भी दूर होते हैं।  मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:26 AM
share Share
Follow Us on
हनुमान चालीसा की ये चौपाई हैं खास, कष्ट मिटेंगे, मनोकामना पूरी होगी, हर मंगलवार करें पाठ

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसी चौपाई हैं, जो बहुत खास हैं, इनको पढ़ने से मनोकामना पूर्ति होती है और इनसे आपके कष्ट भी दूर होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको बता दें कि हनुमान जी आपको डर, संकट से दूर करते हैं, वहीं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान राम के भक्त हनुमान जी की पूजा अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश करती है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहता है।

भीम रूप धरि असुर संहारे

रामचंद्र के काज सवाँरे॥१०॥

हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा रूप करके कई राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कामों को पूरा किया।

संकट तै हनुमान छुडावै

मन क्रम वचन ध्यान जो लावै॥२६॥

अगर आपके जीवन में आपको कष्टों ने, सकंटों ने घेरा है, तो आपको हनुमान जी संकटों से छुड़वाएंगे, अगर आप सच्चे मन से उनका ध्यान करेंगे, इसके लिए आपको हनुमान जी को सच्चे मन से याद करना होगा।

ये भी पढ़ें:संकट से छुटकारा दिलाएंगी हनुमान चालीसा की ये चौपाई, मंगलवार को करें पाठ
ये भी पढ़ें:श्री हनुमान चालीसा, Hanuman Chalisa Hindi :पढ़ें संपूर्ण हनुमान चालीसा

और मनोरथ जो कोई लावै

सोई अमित जीवन फल पावै॥

जो कोई भी हनुमान जी के पास अपनी कोई मनोकामना लेकर जाता है, हनुमान जी उसे सुनते हैं और मनोकामना को पूरा करते हैं। केवल उसकी वही इच्छा ही नहीं , उसे जीवन में इच्छाओं के लिए अलावा भी शुभफल की प्राप्ति होती है।

चारों जुग परताप तुम्हारा

है परसिद्ध जगत उजियारा॥

हनुमानजी का प्रताप हर जगह फैला है, उनकी कीर्ति चारों युगों - सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में है। उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता, यह पूरे जगत में प्रसिद्ध है, जिससे संसार प्रकाशित होता है।

Hanuman chalisa Hanuman Ji Photo
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने