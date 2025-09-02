हनुमान चालीसा : इन चौपाई के जरिए बजरंग बली से करें कठिन काम को पूरा करने की प्रार्थना

आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम दिन। ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हनुमान जी कर देते हैं। बजरंग बली की कृपा से कुमति की बु्द्धि भी सही हो जाती है।

आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम दिन। ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हनुमान जी कर देते हैं। बजरंग बली की कृपा से जर खत्म हो जाता है और कुमति की बु्द्धि भी सही हो जाती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज हम आपको कुछ हनुमान चालीसा की चौपाई बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखते हुए बुद्धि ठीक हो जाती है और कठिन से कठिन काम भी हल हो जाते हैं। आप सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अर्थ समझा है, यहां हम आपको ऐसी चौपाई का अर्थ बताएंगे जिसमें बजरंग बली की कृपा से कठिन से कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं। यहां पढ़ें चौपाई

महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी॥

इस चौपाई का अर्थ है कि हे महावीर बजरंग बली!आप खास पराक्रम वाले हैं, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, आपके प्रताप से खराब बुद्धि भी सही हो जाती है और अच्छी बुद्धि वालों के आप हमेशा सहायक रहते हैं।

हाथबज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजै॥ अर्थ- आप अपने हाथ में बज्र और ध्वजा लिए हुए हैं, कन्धे पर मूंज के जनेऊ पहने हुए हैं, इससे आपकी शोभा है।

दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥॥ इस चौपाई का इस दुनिया में जितने भी दुर्गम यानी कठिन से कठिन काम हैं, वो आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं, मतलब आसान हो जाते हैं।

इस चौपाई के जरिए आप भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारे काम भी पूरे करवाएं।

शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जग वंदन ॥ इस चौपाई में हनुमान जी किसके अवतार हैं और उनके पिता कौन हैं, इसके बारे में बताया गया है। चौपाई का अर्थ है कि आप शंकर के अवतार हैं, केसरी नंदन, यानी केसरी आपके पिता है, आपके तेज और पराक्रम और महान यश का पूरी दुनिया गान और वंदना करती है।