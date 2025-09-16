Hanuman chalisa: हनुमान चालीसा की इन चौपाई और सुंदर कांड के श्लोक से मिलेगी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति

Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जिनमें ऐसे राज छिपे हैं, जिससे भक्ति, शक्ति और भगवान की कृपा पाई जा सकती है। इसके अलावा सुंदरकांड के कई श्लोक भी हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक होते हैं। आइए जानें इसी तरह की चौपाई और श्लोक

हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जिनमें ऐसे राज छिपे हैं, जिससे भक्ति, शक्ति और भगवान की कृपा पाई जा सकती है। इसके अलावा सुंदरकांड के कई श्लोक भी हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक होते हैं। सुंदरकांड के इस श्लोक में हनुमान जी की शक्तियों का बखान किया गया है। बजरंगबली की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की कृपा चाहिए तो उनके आराध्य श्रीराम का नाम जरूर लें। आइए जानें इसी तरह की चौपाई और श्लोक

सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना भय और कष्ट दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ समझकर पाठ कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इस संसार के सभी सुख हनुमानजी की शरण में आने से मिल जाते हैं। अगर हनुमान जी रक्षा करेंगे, तो कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता है और आपको कोई डर नहीं रहता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार होता है

साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे हनुमान जी को साधु संत का रखवाला कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का नाश करने वाले हैं। वे यानी हनुमान जी श्रीराम के दुलारे हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं, कि हनुमान जी संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातंनमामि॥3॥