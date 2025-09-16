Hanuman chalisa Chaupai and Sundarkand shlok you can get hanumanji bhakti and shakti Hanuman chalisa: हनुमान चालीसा की इन चौपाई और सुंदर कांड के श्लोक से मिलेगी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hanuman chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जिनमें ऐसे राज छिपे हैं, जिससे भक्ति, शक्ति और भगवान की कृपा पाई जा सकती है। इसके अलावा सुंदरकांड के कई श्लोक भी हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक होते हैं। आइए जानें इसी तरह की चौपाई और श्लोक

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:15 AM
हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कई ऐसे दोहे और चौपाई हैं, जिनमें ऐसे राज छिपे हैं, जिससे भक्ति, शक्ति और भगवान की कृपा पाई जा सकती है। इसके अलावा सुंदरकांड के कई श्लोक भी हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक होते हैं। सुंदरकांड के इस श्लोक में हनुमान जी की शक्तियों का बखान किया गया है। बजरंगबली की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की कृपा चाहिए तो उनके आराध्य श्रीराम का नाम जरूर लें। आइए जानें इसी तरह की चौपाई और श्लोक

सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना

भय और कष्ट दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ समझकर पाठ कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इस संसार के सभी सुख हनुमानजी की शरण में आने से मिल जाते हैं। अगर हनुमान जी रक्षा करेंगे, तो कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता है और आपको कोई डर नहीं रहता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार होता है

साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे

हनुमान जी को साधु संत का रखवाला कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का नाश करने वाले हैं। वे यानी हनुमान जी श्रीराम के दुलारे हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं, कि हनुमान जी संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातंनमामि॥3॥

सुंदरकांड के इस श्लोक में हनुमान जी का बखान किया गया है, इसलिए इस श्लोक से आप हनुमान जी क भक्ति कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अर्थ है कि हनुमान जी के समान बल और किसी में नहीं है। वे सोने के पर्वत के समान हैं। कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्यरुपी वन का विनाश करने वाले अग्निरूपी, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथजी के प्रिय भक्त, पवनपुत्र श्रीहनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं।

