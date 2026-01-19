Hindustan Hindi News
Hanuman Chalisa: आखिर हनुमान चालीसा का पाठ रोज क्यों करना चाहिए? दूर होते हैं हर संकट और मिलते हैं कई फायदे

हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक के साथ जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलते हैं। ज्योतिष, वास्तु और अनुभवों के आधार पर भी यह सिद्ध है कि नियमित पाठ से कई बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

Jan 19, 2026 06:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसी स्तुति है, जो हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और भगवान राम के प्रति समर्पण का सबसे सुंदर रूप है। यह 40 चौपाइयों वाली छोटी रचना इतनी शक्तिशाली है कि लाखों भक्त इसे रोज पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक के साथ जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलते हैं। ज्योतिष, वास्तु और अनुभवों के आधार पर भी यह सिद्ध है कि नियमित पाठ से कई बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने के 5 प्रमुख कारण और फायदे क्या हैं।

संकटमोचन हनुमान की कृपा प्राप्त होती है

हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, अर्थात संकटों से छुटकारा दिलाने वाले। हनुमान चालीसा में हर चौपाई में हनुमान जी की शक्ति और राम भक्ति का वर्णन है। रोज पाठ करने से हनुमान जी की कृपा सीधे साधक पर पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शत्रु, भय, रोग और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से अचानक आने वाली संकटों से रक्षा मिलती है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं।

मन की शुद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति

हनुमान चालीसा में 'भूत पिशाच निकट नहिं आवै, महावीर जब नाम सुनावै' जैसी चौपाइयां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। रोज पाठ करने से मन में आने वाले गंदे, नकारात्मक या अनुचित विचार कम हो जाते हैं। यह पाठ मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव-चिंता से मुक्ति दिलाता है।

करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति में लाभ

हनुमान चालीसा में 'संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा' लिखा है। रोज पाठ करने से करियर में रुकावटें दूर होती हैं, नौकरी में तरक्की मिलती है और व्यापार में सफलता मिलती है। हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों के दाता हैं। इसलिए छात्रों को परीक्षा में सफलता, नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और व्यापारियों को लाभ मिलता है।

स्वास्थ्य और शारीरिक बल में वृद्धि

हनुमान जी को बलशाली और अमर माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसमें 'रोगों से मुक्ति' और 'बल-बुद्धि विद्या देहु मोहि' जैसी पंक्तियां हैं। रोज पाठ करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पुरानी बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति में साहस व ऊर्जा आती है। विशेष रूप से शारीरिक कमजोरी, थकान या डर से ग्रस्त लोगों को रोज पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है।

परिवार में सुख-शांति और रक्षा का कवच

हनुमान चालीसा परिवार के लिए सबसे मजबूत रक्षा कवच है। रोज पाठ करने से घर में झगड़े, तनाव और नकारात्मकता कम होती है। हनुमान जी परिवार की रक्षा करते हैं और घर में राम भक्ति की ऊर्जा बढ़ाते हैं। बच्चे अनुशासित होते हैं, माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में शांति बनी रहती है। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करना और भी ज्यादा फलदायी माना गया है।

हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह संकटों से रक्षा करता है, दिमाग को तेज करता है, स्वास्थ्य सुधारता है, करियर में सफलता दिलाता है और परिवार में शांति लाता है। मान्यता है कि अगर आप रोज सुबह या शाम 5-7 मिनट निकालकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो जीवन में धीरे-धीरे चमत्कारिक बदलाव देखेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

