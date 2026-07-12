14 जुलाई को है हलहारिणी अमावस्या, जानें क्यों होती है हल और कृषि उपकरणों की पूजा, क्या है धार्मिक महत्व
14 जुलाई 2026 को पड़ने वाली हलहारिणी अमावस्या धार्मिक और कृषि दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। वहीं किसान हल, ट्रैक्टर और खेती के अन्य उपकरणों की पूजा कर अच्छी फसल और समृद्धि की कामना करते हैं।
Halharini Amavasya 2026: आषाढ़ महीने की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या कहा जाता है। इस साल यह तिथि 14 जुलाई 2026, मंगलवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं में इस अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। यह दिन पितरों के तर्पण, स्नान, दान और पूजा के लिए शुभ माना जाता है। वहीं किसानों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। कई जगह इस दिन खेती में इस्तेमाल होने वाले हल और दूसरे कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। हलहारिणी अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि खेती, प्रकृति और पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है। इस दिन पूजा, दान, तर्पण और अच्छे कार्य करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। श्रद्धा के साथ किए गए इन कार्यों को सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है।
क्यों कहा जाता है हलहारिणी अमावस्या?
‘हलहारिणी’ शब्द का संबंध ‘हल’ से माना जाता है। हल खेती का सबसे अहम उपकरण रहा है। इसलिए इस अमावस्या पर किसान अच्छी फसल और खेतों की खुशहाली की कामना करते हुए हल, बैलों और खेती के दूसरे औजारों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे खेती में बरकत बनी रहती है और पूरे साल अच्छा उत्पादन मिलता है।
हलहारिणी अमावस्या का धार्मिक महत्व
अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन लोग सुबह स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
इस दिन क्या करें?
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।
- भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें।
- पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करें, यदि संभव हो।
- गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या दक्षिणा का दान दें।
- किसान अपने हल, ट्रैक्टर और खेती के दूसरे उपकरणों की पूजा कर सकते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ, क्रोध और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पितरों का स्मरण श्रद्धा और सम्मान के साथ करना शुभ माना जाता है।
किसानों के लिए क्यों है खास?
देश के कई हिस्सों में आषाढ़ का समय खेती की तैयारी का होता है। ऐसे में किसान हलहारिणी अमावस्या पर अपने कृषि उपकरणों की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। यह परंपरा खेती और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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