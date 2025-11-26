Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़hair wash rules which day is good for hair wash according to astrology
गुरुवार को बाल धोना चाहिए या नहीं? इन 3 दिनों में सुहागिल महिलाएं ना करें गलती

गुरुवार को बाल धोना चाहिए या नहीं? इन 3 दिनों में सुहागिल महिलाएं ना करें गलती

संक्षेप:

Hair Wash Rules: हिंदू धर्म में बाल धोने को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। हालांकि इन नियमों का कोई धार्मिक और वैज्ञानिक आधार नहीं है लेकिन सदियों से इसका पालन किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियम क्या-क्या हैं?

Wed, 26 Nov 2025 07:04 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Easy Hair Wash Rules: सनातन धर्म में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से हमारे घर में शांति बनी रहती हैं। साथ ही हमारी कुंडली के ग्रह भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। अगर नियमों का पालन किया जाए तो ग्रहों की स्थिति भी सही रहेगी और हमारी जिंदगी भी स्मूदली चलती रहेगी। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने से हमारी जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि कुछ नियम ऐसे हैं जिसका कोई धार्मिक और वैज्ञानिक आधार नहीं बताया गया है लेकिन इन नियमों का पालन सदियों से किया जा रहा है।

हिंदू धर्म में बाल धोने को लेकर भी कई तरह के नियम बताए गए हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दिन के हिसाब से बाल धोने को लेकर कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर बाल धोने को लेकर दिन के हिसाब से कौन-कौन से नियम हैं?

गुरुवार को क्यों नहीं धोने चाहिए बाल?

गुरुवार को बाल धोने की मनाही होती है। घर के बड़े-बुजुर्ग इस दिन बाल धोने के लिए मना करते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का दिन बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का होता है। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से गुरु ग्रह कमजोर होने लगता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से बृहस्पति भगवान भी नाराज होते हैं और उनकी कृपा नहीं मिल पाती है। ऐसा होने से पैसों का खूब नुकसान होता है। साथ ही कई कामों में देरी होने लगती है।

इस दिन भी नहीं धोने चाहिए बाल

बता दें कि गुरुवार के अलावा भी कुछ ऐसे दिन हैं, जब बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्र के हिसाब से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। बाल धोने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार होता है। कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से शुक्र ग्रह की कृपा हमेशा बनी रहती है। शुक्र की कृपा मिलते ही जिंदगी में सुख-समृद्धि की बढ़ोत्तरी होती है।

सुहागिन महिलाएं ना करें ये गलती

बाल धोने की बात हो तो सुहागिन औरतों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाओं को मंगलवार और गुरुवार के अलावा शनिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो मां लक्ष्मी उससे निराश होती हैं। मां लक्ष्मी के निराश होने का मतलब कि धन संबंधी नुकसान तो तय है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

