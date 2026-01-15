Guruwar Vrat Niyam: कैसे करें गुरुवार व्रत की शुरुआत? जानिए नियम और लाभ

संक्षेप: Guruwar vrat niyam: कई लोग गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यतानुसार, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए होता है। साथ ही इस दिन बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से ना सिर्फ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि गुरु दोष मिटता है।

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता या ग्रह से संबंधित होता है। इसलिए हर दिन व्रत रखने का विधान है। कई लोग गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यतानुसार, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए होता है। साथ ही इस दिन बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से ना सिर्फ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि गुरु दोष मिटता है। मान्यता है कि कमजोर गुरु के कारण संतान को कष्ट, विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में परेशानियों से लेकर धन हानि का सामना तक करना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि गुरुवार व्रत का नियम क्या है और इससे क्या-क्या लाभ मिलता है।

गुरुवार व्रत नियम

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, गुरु बृहस्पति को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुरुवार का व्रत बेहद पुण्यदायी माना गया है। अगर आप गुरुवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इसकी शुरुआत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले पड़ने वाले गुरुवार से कर सकते हैं। मान्यता है कि करीब 16 गुरुवार व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं।

गुरुवार पूजा विधि

- गुरुवार के दिन व्रत शुरू करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें।

- इस दिन पीले वस्त्र धारण करें।

- एक वेदी पर बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें।

- पंचामृत से स्नान करवाएं फिर गोपी चंदन व हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद दीपक जलाएं।

- गुड़, चने की दाल, मुनक्का और केले का भोग लगाएं।

-गुरुवार व्रत कथा सुनें और भगवान बृहस्पति भगवान की आरती करें।

- गुरुवार के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें।

-इस दिन केले के पौधे की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है।

गुरुवार के दिन इन मंत्रों का करें जाप- ॐ बृं बृहस्पतये नम:।

ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:।

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:।

ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:।

ॐ गुं गुरवे नम:।

गुरुवार व्रत के फायदे

- गुरुवार के दिन व्रत रखने से धन, समृद्धि, संतान और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

- इस दिन का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं।

- इस व्रत से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

- इस व्रत को करने से कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है।

- गुरुवार का व्रत रखने से व्यक्ति के मान-सम्मान में वृद्धि होती है।