Guruvar Ke Upaay: गुरुवार को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इन चीजों का दान, जान लें सही तरीका

संक्षेप: Thursday Donation: गुरुवार के दिन अगर कुछ चीजें दान की जाए तो किस्मत बहुत साथ देती है। वहीं अगर इस दिन गलत चीजें भूलकर भी दान में दे दी जाए तो इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। नीचे विस्तार से जानें कि गुरुवार के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए?

Wed, 12 Nov 2025 07:20 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Thursday Donation Rules: हफ्ते के सातों दिन किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। देखा जाए तो हर एक दिन का अपना विशेष महत्व है। सारे दिन किसी ना किसी देवी-देवता को जरूर समर्पित हैं। वहीं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और वृहस्पति यानी जूपिटर ग्रह से संबंध रखता है। ऐसे में गुरुवार को होने वाली पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन की गई पूजा से करियर और रिश्तों में अच्छा बैलेंस आता है। वहीं इस दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो सोच-समझकर ही करना चाहिए। कई लोग बिना सोचे-समझे गुरुवार को कुछ भी दान कर देते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस दिन किस दिन का दान करना चाहिए और किस चीज का नहीं।

गुरुवार को दान में दें ये चीजें

हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब गुरुवार के दिन कुछ चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में काले रंग के कपड़े, काली दाल, लोहे के सामान, चावल और सरसों के तेल आते हैं। इनका दान करने से शुक्र और शनि जैसे शक्तिशाली ग्रह प्रभावित होते हैं और इसका नुकसान हमें किसी ना किसी रूप में जरूर उठाना पड़ता है। ऐसे में गुरुवार के दिन इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए।

गुरुवार को करें इन चीजों का दान

मान्यता के हिसाब से गुरुवार को हमेशा पीली चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन पीली चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिर जाकर जरूरतमंदों को पीले रंग की दाल, हल्दी, पीले रंग के वस्त्र या फिर पीले रंग वाली मिठाई देना चाहिए। अगर आप हर गुरुवार ये नियम बना लें तो कुंडली में आपका गुरु ग्रह काफी मजबूत बन जाएगा। गुरु मजबूत होने से करियर और शादी से जुड़ी आपकी हर दिक्कत धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। इसी के साथ आपको आने वाले दिनों में हर जगह ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। इस दौरान ध्यान ये रखना है कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं सिर्फ औ सिर्फ इन वस्तुओं का ही दान करना है।

गुरुवार को करें ये उपाय

इसके अलावा गुरुवार के दिन नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बरसेगी। गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की भी पूजा करेंगे तो इससे गुरु ग्रह मजबूत ही होगा। अगर शादी से जुड़ी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं या शादी पक्की होने में देरी हो रही है तो हर गुरुवार नहाने के पानी में हल्दी जरूर मिलाएं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
