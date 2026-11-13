13 दिसंबर से गुरु होंगे वक्री, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
Guru Vakri 13 Dec 2026: जानें 13 दिसंबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से किन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत। पढ़ें कर्क, कन्या और मीन राशि का संपूर्ण भाग्यफल एवं उपाय।
ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान और धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। उनकी चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखा जाता है। दिसंबर 2026 में गुरु वक्री गति शुरू करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों को पुराने अटके काम पूरे होने, आर्थिक स्थिति सुधरने और करियर में नए अवसर मिलने के संकेत मिल सकते हैं। कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय खास रह सकता है। आइए जानते हैं गुरु की उल्टी चाल इन तीन राशियों के लिए क्या लेकर आ सकती है।
13 दिसंबर से गुरु होंगे वक्री, जानें कब बदलेंगे राशि
देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 13 दिसंबर को सुबह करीब 6 बजकर 26 मिनट पर वे सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 25 जनवरी 2027 को वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की यह उल्टी चाल 13 अप्रैल 2027 तक रहेगी। ज्योतिष में गुरु की वक्री स्थिति को पुराने मामलों पर दोबारा विचार करने और रुके हुए कामों में बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए पहले किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की मान्यता है।
कर्क राशि: पुरानी डील से मिल सकता है धन लाभ
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल लाभकारी रह सकती है। लंबे समय से अटकी कोई कारोबारी डील अब आगे बढ़ सकती है। इससे आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कामकाज में सुधार के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। परिवार में चल रही पुरानी परेशानियां दूर होने से मन को सुकून मिल सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले पहले से अधिक मजबूती के साथ ले पाएंगे।
कन्या राशि: नौकरी के प्रयास होंगे सफल, बढ़ेगी आर्थिक स्थिति
कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल कई मामलों में राहत देने वाली हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पुराने प्रयासों से अच्छी खबर मिल सकती है। किसी परिचित या पुराने संपर्क के माध्यम से काम का नया अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और लंबे समय से टली हुई खरीदारी पूरी कर सकते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से आप मुश्किल कामों को भी हाथ में लेने का मन बनाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि, धन खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
मीन राशि: करियर में आगे बढ़ने के मिलेंगे नए मौके
मीन राशि के जातकों के लिए गुरु की वक्री चाल सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को पहचान मिल सकती है। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अब सामने आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जबकि कारोबारियों को विस्तार की योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं। निजी जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है।
गुरु की वक्री चाल में इन बातों का रखें ध्यान
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, गुरु की वक्री चाल हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। इसका प्रभाव जन्मकुंडली में बृहस्पति की स्थिति, अन्य ग्रहों और चल रही दशा पर भी निर्भर करता है। इसलिए केवल राशि के आधार पर बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले न लें। कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को मिलने वाले शुभ संकेतों का लाभ उठाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। पुराने अधूरे काम पूरे करने, जरूरी योजनाओं की समीक्षा करने और आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाने का यह अच्छा समय माना जा सकता है।
13 दिसंबर 2026 को होने वाला देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री गोचर कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों के जीवन में समृद्धि, सम्मान और प्रगति के नए द्वार खोलने वाला है। गुरु देव की कृपा को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें और पीले वस्त्र अथवा चने की दाल का दान करें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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