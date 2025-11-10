120 दिनों के लिए गुरु के वक्री होने किन राशियों के लिए लाभ के योग, पढ़ें चार लकी राशियों के बारे में

संक्षेप: 11 मार्च तक गुरु करक राशि में वक्री रहने वाला हैं। गुरु का वक्री होना कई राशियों से जुड़ा होता है। गुरु एक तरफ जहां विस्तार, बुद्धि, समृद्धि देते हैं, इनके वक्री होने से कई राशियों के लिए अच्छे मौके भी सामने आएंगे।

11 मार्च तक गुरु करक राशि में वक्री रहने वाला हैं। गुरु का वक्री होना कई राशियों से जुड़ा होता है। गुरु एक तरफ जहां विस्तार, बुद्धि, समृद्धि देते हैं, इनके वक्री होने से कई राशियों के लिए अच्छे मौके भी सामने आएंगे। इन 120 दिनों के लिए गुरु के वक्री होने के कारण कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, एडवांसमेंट स्लो हो जाएगा। यह सभी लोगों के लिए मौके लेकर आएगा, जिससे वो बेसिक्स, इमोशंस, सेफ्टी, दिल और घर दोनों से जुड़ सकेंगे। इसे सेटबैक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, यह आफके लिए रिसेट करने का समय है। आपको बता दें कि गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। वहीं, जब गुरु वक्री चाल चलते हैं तो ये लोगों के जीवन में उथल-पुथल नहीं लाते, बल्कि सुधार की स्थिति और नई शुरुआत के मौके लेकर आता है। आपकी राशि को गुरु के वक्री होने से क्या लाभ होगा, यहां जानें

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन राशियों के लिए लाभ के योग गुरु के वक्री होने से वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आपका बिजनेस इस समय चमकेगा, आपकी इनकम के सोर्स और बढ़ने लगेंगे, अगर विवाह से जुड़ी दिक्कत हैं, तो समझ लीजिए कि इस समय में विवाह के योग भी बन सकते हैं। नौकरी वालों के लिए प्रोजक्ट में चमकने का समय है, इसलिए मेहनत करें और इस समय का लाभ उठाएं। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इन राशियों के लिए लाभ के योग हैं, आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही की, वो अब दूर हो सकती हैं। आपको धन समृद्धि मिलने के भी संकेत हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरु के वक्री होने से लाभ होगा। अगर आप अभी फिलहाल पीछे हैं, तो आपको फिर से अपने काम पर फोकस करना होगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि आपके लाइफ की दशा और दिशा बदल देगी। आध्यात्म से जुड़ाव आपको अलग अंतरदृष्टि देगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।

किस भाव में गुरु देते हैं शुभ फल

गुरु पहले भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं, आपको बता दें कि पहला भाव शारीरिक बनावट, पर्सनेल्टी , स्वभाव, आत्म-सम्मान, हेल्थ का होता है, अगर आपके पहले भाव में गुरु हैं, तो आपके लिए यह सोने पर सुहागा है। इसके अलावा गुरु पांचवे भाग में शुभ माना जाता है। 5वां भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, और रचनात्मकता का होता है, सांतवां भाव विवाह और पार्टनरशिप का होता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में गुरु पांचवे और सातवें भाव में हैं, तो आपको संतान, बुद्धि, विवाह आदि से कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यक्ति को धन, संतान, शिक्षा, और मान-सम्मान जैसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।