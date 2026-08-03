उच्च राशि में उदित हो रहे गुरु, 14 अगस्त से कुंभ समेत 4 राशियों के बदल जाएंगे दिन
Guru Uday 2026 August: गुरु अपनी उच्च राशि में उदित हो रहे हैं। गुरु उदय का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए गुरु उदय अत्यंत शुभ और प्रभावशाली रहने वाला है। जानें पंडित जी से गुरु उदय से किन राशियों के बुलंद होंगे सितारे।
Kark Rashi Me Guru Uday 2026: देवगुरु बृहस्पति 40 दिन बाद 14 अगस्त 2026 को कर्क राशि में उदय होंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। इसलिए कर्क राशि में गुरु का उदित होना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जब गुरु सूर्य के अत्यधिक समीप पहुंच जाते हैं, तो गुरु की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, जिससे अस्त की स्थिति बन जाती है। जब गुरु सूर्य से पर्याप्त दूरी पर हो जाते हैं, तो उदित माने जाते हैं। गुरु की इस अवस्था में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन चार राशियों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति और सफलता और तरक्की लेकर आ सकता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और गुरु धन, संपदा और ऐश्वर्य के कारक हैं। आइए जानते हैं गुरु उदय से किन 4 राशियों को मिलेंगे अच्छे फल।
वृषभ राशि-
गुरु का उदय होना वृषभ राशि के लिए शुभ संकेत ला रहा है। आपको किसी शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या पद मिलने की संभावना है। कारोबारियों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि वालों के लिए यह समय सुख-सौभाग्य में वृद्धि करा सकता है। इस समय आपकी किस्मत के सितारे बुलंद रहेंगे और भाग्य का साथ पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं। अगर आपका धन कहीं पर लंबे समय से अटका या फंसा हुआ है तो वापसी मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति सुधरेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। कार्यों की अड़चनें दूर होंगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
3. तुला राशि-
तुला राशि के लिए गुरु उदय अच्छा फल प्रदान करेगा। इस समय आपके आय में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय कहा जाएगा। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। आय के नए-नए जरिये बनेंगे और खर्चों में कमी आएगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
4. कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लिए गुरु उदत शुभ रहेगा। आपको अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव खत्म होगा और तालमेल बढ़ेगा। शुभ कार्यों में हिस्सा लेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान