Guru Uday 2026: 40 दिन बाद उदित हो रहे गुरु, 14 अगस्त से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
Guru Uday 2026 rashifal: गुरु इस समय अस्त अवस्था में हैं और 14 अगस्त को उदित होंगे। गुरु अस्त की कुल अवधि 40 दिनों की है। गुरु उदित होकर कुछ राशियों का सोया हुआ भाग्य भी जगा सकते हैं। जानें गुरु उदय से किन राशियों को होगा लाभ।
Guru Uday 2026 August 2026: देवगुरु बृहस्पति (गुरु) 5 जुलाई को अस्त हुए थे और करीब 40 दिन अस्त रहने के बाद 14 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की राशि में गुरु का उदय ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ और प्रभावशाली घटना मानी जाती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्रमा मन के कारक हैं और गुरु धन,संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता हैं। गुरु की यह उच्च राशि है। ऐसे में जब गुरु अपनी उच्च राशि में उदित होते हैं, तो उनके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होती है। इस दौरान कुछ विशेष राशियों को करियर, आर्थिक लाभ और पारिवारिक मामलों में अच्छे फल मिलते हैं। जानें पंडित से गुरु के उदय होने से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल और शुरू होंगे उनके अच्छे दिन।
14 अगस्त से इन 4 राशियों का बदल जाएगा समय: गुरु उदय से होगा बंपर लाभ
1. वृषभ राशि: गुरु उदय से वृषभ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस समय आपके अटके हुए कार्यों को गति प्राप्त होगी। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां या अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन से जुड़ी योजनाएं सफल हो सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
2. सिंह राशि: सिंह राशि के लिए गुरु उदय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के अवसर मिलेंगे। उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। निवेश के लिहाज से अच्छा समय है। कार्यों की बाधाएं खत्म होंगी। सुख-शांति बनी रहेगी। मानसिक तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
3. तुला राशि: तुला राशि के लिए यह समय उन्नति और अवसरों से भरा रहेगा। अगर आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। परिवार का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं।
4. कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। किसी अच्छी खबर के मिलने से मानसिक प्रसन्न होगी। परिवार में अनबन और गलतफहमी खत्म होंगी। अपनों का साथ मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है।
गुरु उदय का क्या अर्थ है:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, गुरु उदय का अर्थ है कि गुरु ग्रह का अस्त अवस्था से बाहर निकलना या आना। जब गुरु सूर्य के अत्यंत निकट या समीप चले जाते हैं तो गुरु की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है जिससे वे अस्त हो जाते हैं। जब सूर्य से उनकी दूरी पर्याप्त हो जाती है, तब उनका उदय माना जाता है।
गुरु जब अस्त होते हैं तब क्या होता है:
पंडित उपाध्याय बताते हैं कि जब गुरु अस्त अवस्था में होते हैं तो विवाह, मुंडन, शादी-ब्याह या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। लेकिन बुध के उदय होने पर शुभ कार्यों पर लगा प्रतिबंध खत्म हो जाता है और मंगल कार्य किए जाते हैं। हालांकि 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा, इसलिए गुरु उदय के बाद भी शुभ कार्यों पर रोक लगी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान