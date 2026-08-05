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गुरु उदय और मिथुन राशि में लक्ष्मी योग, किन राशियों के लिए लाभ ही लाभ?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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guru uday 2026 and Lakshmi yog: गुरु के उदय होने और लक्ष्मी योग के बनने से किन राशियों के लिए सकारात्मक अवसर और असर दोनों सामने आएंगे। यहां पढ़ें

guru uday and Lakshmi yog
गुरु उदय और लक्ष्मी योग से किन राशियों को लाभ

Guru Uday 2026 August 2026: देवगुरु बृहस्पति 14 अगस्त को कर्क राशि में उदय होने वाले हैं। गुरु जब अस्त होते हैं तो गुरु के अच्छे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। लेकिन अब गुरु के उदय होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। गुरु इस समय कर्क राशि में और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की राशि में गुरु का उदय सभी राशियों के लिए अच्छे प्रभाव लाएगा। आपके लिए धन लाभ के योग तो बनेंगे ही साथ ही धन,संपदा, वैभव और ऐश्वर्य भी मिलेगा। इसके साथ ही मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा के आने से लक्ष्मी योग भी बन रहा है जो कई राशियों के लिए लाभ लेकर आ रहा है। आइए जानें इसका राशियों पर क्या असर होगा।

किन राशियों के लिए लाभ के योग

सिंह राशि के लिए उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। मानसिक तौर पर आप हल्का महसूस करेंगे। संपत्ति में विस्तार होगा। भवन खरीद सकते हैं, इसके अलावा वाहन की भी खरीददारी संभव है।

तुला राशि वालों के लिए करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस आपका सुधरेगा। आपके लिए बिजनेस भी अच्छा है।

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कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को गुरु के उदय होने से भाग्य का साथ मिलेगा। आप जिस काम में काफी समय से फंसे थे, उसके पूरे होने का समय आ गया है। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। परिवार और संतान से चली आ रही परेशानी अब खत्म होंगी।

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गुरु के उदय होने से क्या लाभ?

गुरु भी अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं को इससे हंस राजयोग भी बन रहा है। जब गुरु सूर्य के अत्यंत निकट या समीप चले जाते हैं तो गुरु की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, ज जिससे वे अस्त हो जाते हैं। लेकिन अब गुरु 14 अगस्त को उदय हो रहे हैं। गुरु के उदय होने से विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त खुल जाते हैं, लेकिन अभी चतुर्मास होने के कारण विवाह आदि के मुहूर्त चार महीने के लिए बंद हैं। आपको बता दें कि 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा, इसलिए गुरु उदय के बाद भी शुभ कार्यों पर रोक लगी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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