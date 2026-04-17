11 मई से बन रहा ऐसा योग सूर्य और गुरु दोनों की शक्तियों का लाभ पाएंगी ये 4 राशियां
11 मई 2026 को ग्रहों में बड़ा बदलाव आएगा। इस दिन दो प्रमुख घटनाएं है। पहला सूर्य और गुरु का लाभ दृष्टि योग और दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन । मंगल 11 मई को अपनी राशि मेष में जाएंगे।
Jupiter Sun Conjunction: 11 मई 2026 को ग्रहों में बड़ा बदलाव आएगा। इस दिन दो प्रमुख घटनाएं है। पहला सूर्य और गुरु का लाभ दृष्टि योग और दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन । मंगल 11 मई को अपनी राशि मेष में जाएंगे। मंगल के इस गोचर और सूर्य और गुरु के लाभ दृष्टि योग से आपको लाभ होगा। दरअसल इसमें सबसे प्रमुख है कि मीन राशि से मंगल और शनि की युति हटेगी। इस योग को कई राशियों के लिए शुभ माना जाता है। इस बार जो लाभ दृष्टि योग बन रहा है, उसमें और सूर्य और गुरु के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दरअसल सूर्य को आत्मविश्वास और सत्ता का कारक माना जाता है, और गुरु को ज्ञान और धन का कारक हैं। ऐसे में इनका एक साथ दृष्टि डालना कई राशियों को लाभ कराएगा।
कैसे बन रहा है योग?
पहले आपको बताते हैं कि लाभ दृष्टि योग क्या होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह एक दूसरे के बीच 60 या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो लाभ दृष्टि योग बनता है। इन ग्रहों में आपस में जब अनुकूल दृष्टि होती है तो कई राशियों के लिए लाभ के योग बनते हैं, लेकिन इनमें गुरु, शुक्र , बुध और चंद्रमा ये ग्रह ही आपस में होने चाहिए। साल 2026 में यह ग्रह कई बार बना है।
आइए जाने हैं ये इससे किस राशि को लाभ होगा?
वृषभ राशि के लोगों को इस योग से लाभ होगा। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। आपकी सैलरी बढ़ने के योग के साथ नई नौकरी के लाभ भी मिल सकते हैं। बिजनेस जो खराब चल रहा था, अब अच्छा होगा।
मिथुन - मिथुन राशि के लिए आर्थिक चीजें आपको लाभ देने लगेंगे, फिर चाहे निवेश हो या प्रोपर्टी से मिलने वाला लाभ, आपको लाभ होगा? नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं।
तुला - तुला राशि वालों को कनेक्शन के जरिए किसी नए प्रोजेक्ट से इनकम के लाभ होंगे। आपके विवाह के योग बनने के अच्छा समय है।
मकर - मकर राशि के लिए यह आपको फाइनेंस के मामले में लाभ दिलाएगा। आय स्थिर होगी और खर्चों पर कंट्रोल होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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