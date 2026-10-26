गुरु 84 दिन के लिए नहीं देंगे एक जैसा फल, बदलेगी स्थिति, वक्री और केतु भी अहम, किन 4 राशियों के लिए बेस्ट
Guru Singh Rashi mein 2026: गुरु का सिंह राशि में गोचर बहुत खास माना जाता है। गुरु आपके लिए क्या फल लेकर आने वाले हैं, 84 दिन में कैसा रहेगा केतु पढ़ें इसे
जैसा कि आप जानते हैं गुरु सिंह राशिमें आने वाले हैं और पहले गुरु का काम जान लेते हैं, फिर हम इस गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु विद्या के कारक है, गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु से संतान, ज्ञान आदि के लिए गुरु ही जिम्मेदार हैं। अब ये राशि बदल रहे हैं तो किनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा फल आपके लिए आ सकता है।ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 84 दिन तक गुरु की पॉजिशन एक जैसी नहीं है, 31 अक्टूबर को सिंह में आएंगे, इसके बाद 13 दिसंबर को वक्री स्थिति में आ जाएगे। फिर 25 जनवरी को वापस कर्क राशि में लौट रहे हैं, इस तरह से समझेंगे तो कई पॉजिशन बदलेंगी। केतु के साथ भी गुरु संयोग करेंगे। नौकरी से लेकर दांपत्य को सुधारने वाला रहेगा। अभी केतु के कारण आपके दांपत्य जीवन में परेशानी तो आएगी, क्योंकि गुरु के वक्री होने से गुरु कर्क का फल देने लगेंगे, गूढ ज्ञान की खोज करेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब केतु पर्मानेंट इस राशि से निकल जाएंगे, तब गुरु का सही लाभ मिलेगा। केतु के जाने के बाद से इस छाया ग्रह का असर कम हो जाएगा और आपके लिए चीजें अब गुरु के अनुसार मिलने लगेंगीं। इसका असर इन चार राशियों पर क्या होगा। इसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जानें इन चार राशियों के लिए क्या मिल रहे हैं अच्छे फल
मेष राशि के लिए क्या फल
मेष राशि वालों को यात्रा से लाभ होगा, फिर चाहे वो यात्रा देश की हो या विदेश की हो। आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। इनकम इस समय कम हो रही है तो इसके लिए इनकम बढ़ाने पर विचार करें, इसलिए साढ़ेसाती का असर है, लेकिन मेहनत आपको आगे ले जा सकती है। आपको गुरुवार को पीले फल का भोग लगाएं। घर परिवार की परेशानी दूर होगी।
वृषभ राशि धनार्जन के लिए क्या करें
प्रोपर्टी खरीदने को लेकर अगर कोई पेंडिंग चीजें हैं तो इस समय आपके काम पूरे हो सकते हैं। धनार्जन के लिए यह समय वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। अगर किसी शोध का काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढञने के लिए मेहनत और फोकस बढ़ा दें।
मिथुन राशि के लिए क्या सावधानी ?
मिथुन राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा। जॉब स्विच या बिजनेस चेंज वालों के लिए गोल्डन टाइम है, इस दौरान आपके लिए अच्छा समय बना है। आपको बिना देखे और बिना सोचे फैसला नहीं लेना है, किसी पर बिना चेक करें भरोसा ना करें।
सिंह राशि वाले सुख समृद्धि के लिए क्या करें?
सिंह राशि वालों के लिए सुख समृद्धि मिलेगी, आपको उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको सफलता मिलने के योग हैं। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, पेट और वजन से जुड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि गुरु जब आपकी राशि में आते हैं तो वजन बढ़ता है। जिनके विवाह की बात चल रही है तो विवाह की तैयारी हो सकती है। बेकार की बात को ना सोचें, जो ऐसा बोलते हैं, उनसे दूर रहें। इस दौरान आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु दान, पुण्य, भाग्य, धार्मिक तीर्थ स्थल के कारक हैं। गुरु जब अपनी राशि में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु केंद्र में आते हैं तो शुभ माने जाते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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