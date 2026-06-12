गुरु-शुक्र की युति से बना गजलक्ष्मी राजयोग, इन राशियों की चमक सकती है किस्मत
जून 2026 ग्रहों की चाल की वजह से काफी खास माना जा रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिन पर ज्योतिष के जानकारों की नजर बनी हुई है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचे थे।
जून 2026 ग्रहों की चाल के लिहाज से खास माना जा रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं, जिनकी चर्चा ज्योतिष जगत में हो रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि में प्रवेश किया था। इसके कुछ दिन बाद 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में पहुंच गए। दोनों ग्रहों की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है।
ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि यह योग लंबे अंतराल के बाद बन रहा है। गुरु को भाग्य, ज्ञान और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा और भौतिक सुखों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों का एक राशि में आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1 जून से 15 जून के दौरान आसमान में दिलचस्प खगोलीय स्थिति
इस बीच 11 जून से 15 जून के दौरान आसमान में एक और दिलचस्प खगोलीय स्थिति देखने को मिल रही है। इस अवधि में शुक्र, गुरु और बुध एक खास क्रम में नजर आ रहे हैं। इसे ग्रह परेड कहा जाता है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों में इस घटना को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है।
जून महीने में सूर्य, मंगल और बुध की चाल में भी बदलाव हो रहा है। ऐसे में कई राशियों के लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, कर्क, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों को इस दौरान कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
हंस राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, कर्क राशि में गुरु की मौजूदगी हंस राजयोग का निर्माण करती है। वहीं शुक्र के साथ युति बनने पर गजलक्ष्मी राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलता है।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लंबे समय से अटके कुछ काम पूरे होने के संकेत हैं। वहीं कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में प्रगति देखने को मिल सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है। कन्या राशि वालों को नौकरी और करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं धनु राशि के लोगों के कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और पारिवारिक माहौल बेहतर रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि