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गुरु और शनि की कृपा से इन 5 राशियों को होगा लाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Shani Gochar 2026: जुलाई 2026 में गुरु कर्क राशि और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है।

गुरु और शनि की कृपा से इन 5 राशियों को होगा लाभ, चमकेगा भाग्य का सितारा

वैदिक ज्योतिष में गुरु और शनि को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में माना जाता है। जुलाई 2026 में गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि मीन राशि में हैं। ऐसे में कुछ राशियों पर इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति के लिए अंतिम फल उसकी जन्म कुंडली और दशा पर भी निर्भर करता है।

गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव क्यों है खास?

ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य और तरक्की का कारक माना जाता है। वहीं शनि कर्म, अनुशासन और मेहनत के फल देने वाले ग्रह हैं। जब इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव किसी राशि पर पड़ता है तो व्यक्ति को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं और नए अवसर भी मिल सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय लाभ देने वाला माना जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है।

कर्क राशि

गुरु का गोचर कर्क राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों की मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी अच्छी खबर मिल सकती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। कारोबार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

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मीन राशि

मीन राशि पर शनि का गोचर पहले से चल रहा है। गुरु का शुभ प्रभाव मिलने से मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ सकती है। शिक्षा, नौकरी और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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वास्तु शास्त्र
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