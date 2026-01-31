Hindustan Hindi News
Guru Ravidas Jayanti 2026: 1 फरवरी को है गुरु रविदास जयंती, पढ़ें ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ समेत ये 10 खास दोहे

Guru Ravidas Jayanti 2026: 1 फरवरी को है गुरु रविदास जयंती, पढ़ें ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ समेत ये 10 खास दोहे

संक्षेप:

Ravidas Jayanti 2026: कल यानी 1 फरवरी 2026 को संत कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास की जयंती है। इस खास मौके पर पढ़ें उनके द्वारा लिखे हुए 10 सबसे खास दोहे…

Jan 31, 2026 02:31 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Guru Ravidas Jayanti 2026: कल 1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास की जयंती मनाई जाएगी। गुरु रविदास एक जाने माने कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज से कई बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। यहां तक कि समाज में चल रहे भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। भक्ति आंदोलन से जुड़कर उन्होंने समाज से जातिगत होने वाले भेदभाव का खात्मा किया था। साथ ही उन्होंने अपने भजन और दोहो से समानता और ईश्वर की भक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने लोगों को बार-बार यही समझाने की कोशिश कि सच्चा मन ही सच्चा धर्म होता है।

माघ पूर्णिमा पर हुआ था गुरु रविदास का जन्म

गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। यही वजह है कि हर साल इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कल सुबह से हो रही है। इसी वजह से गुरु रविदास की जयंती 1 फरवरी को मनाई जा रही है। बता दें कि गुरु रविदास ने मन चंगा कठौती में गंगा जैसा खास संदेश भी दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई और दोहे लिखें, जिन्हें आप नीचे पढ़ सकते हैं।

पढ़ें गुरु रविदास के टॉप 10 दोहे

1. जाति-जाति में जाति हैं, जो केतन के पात,

रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात

2. कह रैदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सो पावै

तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलक हवै चुनि खावै

3. साधो सहज समाधि भली।

जहां न सुरति, न असुरति, न हर्ष न विषाद गली॥

4. मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।

ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में॥

5. ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन,

पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण

6. रविदास जन्म के कारणे, होत न कोऊ नीच।

नर को नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच॥

7. काया कोरा कपड़ा, जब लग मैला न होय।

कर्म बिना जो राखिए, पावै सम्मान न कोय॥

8. हरि से संत संत से सब जग, कहि रविदास विचार।

संतों के संग हरि मिले, ज्यों कमल बिनु वारि॥

9. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं।

सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माहीं॥

10. राम नाम उर में बसा, कहि रविदास विचार।

अब कैसे छूटे रामजी, प्रेम गाढ़ियो सार॥

