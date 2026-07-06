सावन में शनि, गुरु की चाल से बरसेगा पैसा, इन 3 राशियों को खूब होगा फायदा
Guru Rashifal Shani Vakri Saturn Transit 2026 : जुलाई में गुरु-शनि का गोचर होगा। जुलाई खत्म होने से पहले गुरु उदय से अस्त होने जा रहे हैं और शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। सावन में ग्रहों की चाल कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकती है।
Guru Rashifal Shani Vakri Saturn Transit 2026, गुरु अस्त, शनि वक्री सावन राशिफल : कुछ ही दिनों में शनि और गुरु की चाल बदलने वाले हैं। जुलाई के महीने में गुरु और शनि का गोचर होगा। जुलाई खत्म होने से पहले गुरु उदय से अस्त होने जा रहे हैं और शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, 30 जुलाई 2026 से सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस सावन शनि वक्री और गुरु अस्त चाल में गोचर करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई के दिन गुरु अस्त हो जाएंगे और 11 अगस्त तक इसी अवस्था में रहेंगे। वहीं, कर्मफलदाता शनि ग्रह 27 जुलाई के दिन वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। शनि लगभग 138 दिन तक 10 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। ऐसे में सावन में शनि का वक्री होना और गुरु का अस्त गोचर करना कुछ राशियों को लाभ दे सकता है। आइए जानते हैं-
सावन में शनि, गुरु की चाल से बरसेगा पैसा, इन 3 राशियों को खूब होगा फायदा
सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में शनि और गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में महीने में शनि का वक्री गोचर और गुरु का अस्त होना सिंह राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा। व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सावन में शनि और गुरु की चाल कैसी रहेगी?
वृषभ राशि के जातकों के लिए सावन में महीने में शनि का वक्री गोचर और गुरु का अस्त होना शुभ माना जा रहा है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सावन में शनि और गुरु की चाल कैसी रहेगी?
सावन में महीने में शनि का वक्री गोचर और गुरु का अस्त होना कुंभ राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। धन का आगमन होगा। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
सावन के दौरान शनि वक्री और गुरु के अस्त होने पर क्या उपाय करना चाहिए?
सावन में भगवान शिव की विधिवत आराधना करें। शिव मंत्र का जाप करें। शिवलिंग का अभिषेक करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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