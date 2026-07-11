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गुरु, चंद्र गोचर से अचानक बरसेगा पैसा, इन 9 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Rashifal Moon Transit 2026 chandra gochar : कर्क राशि में गुरु और चंद्र की युति बनने से गजकेसरी योग योग का निर्माण होने वाला है। पंडित जी से जानें चंद्र और गुरु की युति से बना लक्ष्मी नारायण योग किन राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है-

गुरु, चंद्र गोचर से अचानक बरसेगा पैसा, इन 9 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट

Guru Rashifal Moon Transit 2026 chandra gochar : एक ही राशि में चंद्र और गुरु की युति बनाना बेहद ही लाभदायक मानी जाती है। वर्तमान समय में गुरु कर्क राशि में विराजे हुए हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। जल्द ही चंद्र का प्रवेश भी कर्क राशि में होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बनता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रह गोचर करते हुए 14 जुलाई, मंगलवार को शाम में 06:48 मिनट पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कर्क राशि में गुरु और चंद्र की युति बनने से गजकेसरी योग योग का निर्माण होने वाला है। आइए पंडित जी से जानते हैं चंद्र और गुरु की युति से बना लक्ष्मी नारायण योग किन राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है-

गुरु, चंद्र गोचर से अचानक बरसेगा पैसा, इन 9 राशियों को होगा जबरदस्त प्रॉफिट

13 साल बाद गुरु, चंद्र की युति कर्क राशि में बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में गुरु और चंद्र की युति, बहुत बड़ा एक दुर्लभ संयोग कहा जाएगा। जहां पर गुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा स्वग्रही होते हैं। ये 13 वर्षों में कुछ समय तक हर महीने में एक बार बनता है, क्योंकि चंद्रमा एक महीने में एक बार गोचर कर किसी एक घर में पहुंचते हैं। ये एक अद्भुत संयोग कहा जाएगा इन दिनों गुरु उच्च के हैं और चंद्रमा स्वग्रही होकर के मिल रहे हैं। ऐसा संयोग हर साल देखने को नहीं मिलता है। जब 13 साल बाद गुरु कर्क राशि में आते हैं और फिर चंद्रमा से संयोग होता है जब-जब तब यह संयोग बनता है। कालपुरुष के चतुर्थ भाव में, जो भूमि, भवन, वाहन का भाव है, भौतिक सुख-संपदा का भाव है, हृदय का भाव है, अंतःकरण का भाव है, और मां का भाव है, तो वहां पर इस गजकेसरी योग का निर्माण होना बहुत ही लाभप्रद होता है।

गुरु, चंद्र की युति से किन राशियों को होगा लाभ?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि के जातकों को गुरु और चंद्र की युति और गजकेसरी योग से लाभ होगा।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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