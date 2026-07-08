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41 दिन तक इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, गुरु गोचर शनि नक्षत्र में देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Rashifal Jupiter Transit Guru gochar 2026 : गुरु अगले कुछ दिनों तक पुष्य नक्षत्र में ही विराजने वाले हैं। गुरु का ये गोचर कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है तो कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है।

41 दिन तक इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, गुरु गोचर शनि नक्षत्र में देगा लाभ

Guru Rashifal Jupiter Transit Guru gochar: गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बेहद खास माना जाता है। कर्क राशि में विराजमान गुरु इस समय शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जून के महीने में 18 तारीख को गुरु ने पुष्य नक्षत्र में एंटर किया था, जिसके स्वामी शनि ग्रह हैं। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु ग्रह का अगला नक्षत्र परिवर्तन 19 अगस्त 2026 को होगा। ऐसे में 18 अगस्त तक गुरु पुष्य नक्षत्र में ही विराजने वाले हैं। गुरु का ये गोचर कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है तो कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के नक्षत्र में गुरु के गोचर करने का प्रभाव किन राशियों के लिए लाभदायक माना जा रहा है-

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर करना कुंभ राशि, मेष राशि, तुला राशि और मिथुन राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' माना जाता है। गुरु का इस नक्षत्र में गोचर करना ज्ञान और सुख-समृद्धि का प्रतीक कहलाएगा।

41 दिन तक इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, गुरु गोचर शनि नक्षत्र में देगा लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि के नक्षत्र में गुरु के गोचर करने से मेष राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि के नक्षत्र में गुरु के गोचर करने से तुला राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नई जॉब मिलने के योग हैं। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि के नक्षत्र में गुरु के गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारी के लिए समय बेहद ही शुभ माना जा रहा है। धन का आगमन होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

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कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि के नक्षत्र में गुरु के गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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