152 दिन तक गुरु गोचर मचाएगा धमाल, 4 राशियों को होगा धन का लाभ
Guru Rashifal Jupiter transit for 152 days : जल्द ही गुरु अपनी चाल बदलते हुए नजर आएंगे। इस समय सीधी चाल में गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु की चाल से कुछ राशियों के लिए समय बेहद प्रॉफिटेबल माना जा रहा है।
Guru Rashifal Jupiter transit for 152 days, गुरु राशिफल : गुरु एक राशि में विराजमान रहकर भी अपनी चाल में बदलाव करते नजर आते हैं। इस समय गुरु सिंह राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही गुरु अपनी चाल बदलते हुए नजर आएंगे। इस समय सीधी चाल में गुरु गोचर कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में गुरु का गोचर चंद्रमा की राशि में होगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 जनवरी 2027 के दिन गुरु उलटी चाल में प्रवेश कर कर्क राशि में एंटर करेंगे। चंद्र की कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना गया है। 25 जून 2027 तक गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा। ऐसे में गुरु की वक्री चाल से कुछ राशियों के लिए समय बेहद प्रॉफिटेबल माना जा रहा है। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं गुरु के इस गोचर से किन राशियों को किस्मत का साथ मिलेगा-
152 दिन तक गुरु गोचर मचाएगा धमाल, 4 राशियों को होगा धन का लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्रमा की राशि में गुरु के गोचर करने से चार राशियों को नए और लाभदायक मौके मिलेंगे।
1- कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए 152 दिन तक गोचर गुरु का शानदार माना जा रहा है। पैसे कमाने के नए ऑप्शन सामने आएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है।
2- मकर राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का फायदेमंद माना जा रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धन की हालत में सुधार होगा। परिवार के साथ आप ज्यादातर समय व्यतीत करेंगे।
3- तुला राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का शुभ माना जा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुछ लोगों की कमाई में वृद्धि होने की संभावना है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
4- वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर गुरु का पॉजिटिव माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचूऐशन स्टेबल रहने वाली है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अपने रोल को आपको बखूबी निभाने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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