आज से वृश्चिक समेत इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात, गुरु गोचर से होगा लाभ
Guru Rashifal Jupiter Transit 2026: गुरु ग्रह इस समय चंद्र की राशि कर्क में बैठे हुए हैं। भाग्य, संतान और धन के कारक गुरु जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु के नक्षत्र पद परिवर्तन से कुछ राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं -
Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, गुरु गोचर राशिफल : भाग्य, संतान और धन के कारक गुरु जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु ग्रह इस समय चंद्र की राशि कर्क में बैठे हुए हैं। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बेहद खास माना जाता है। इस समय गुरु पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। आज के दिन गुरु ग्रह नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 3 अगस्त के दिन रात में 11 बजकर 17 मिनट पर गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में 18 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बदलती चाल कुछ राशियों को लाभकारी समय दे सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र पद परिवर्तन से किन राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं -
आज से इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात, गुरु गोचर से होगा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु के पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करने से लगभग 4 राशियों को लाभ होगा। मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि को लाभ होगा।
मिथुन राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?
गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना मिथुन राशि के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। नए मौके हाथ लगेंगे।प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आकस्मिक धन-लाभ भी हो सकता है।
वृश्चिक राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?
गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना वृश्चिक राशि के लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा।
कर्क राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?
गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना कर्क राशि के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।
मीन राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?
गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना मीन राशि के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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