Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज से वृश्चिक समेत इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात, गुरु गोचर से होगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Guru Rashifal Jupiter Transit 2026: गुरु ग्रह इस समय चंद्र की राशि कर्क में बैठे हुए हैं। भाग्य, संतान और धन के कारक गुरु जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु के नक्षत्र पद परिवर्तन से कुछ राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं -

Guru Rashifal Jupiter Transit 2026 lucky for Scorpio Horoscope Pisces Gemini Cancer from 3 August
गुरु नक्षत्र गोचर का राशिफल

Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, गुरु गोचर राशिफल : भाग्य, संतान और धन के कारक गुरु जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु ग्रह इस समय चंद्र की राशि कर्क में बैठे हुए हैं। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बेहद खास माना जाता है। इस समय गुरु पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। आज के दिन गुरु ग्रह नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 3 अगस्त के दिन रात में 11 बजकर 17 मिनट पर गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में 18 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बदलती चाल कुछ राशियों को लाभकारी समय दे सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र पद परिवर्तन से किन राशियों के अच्छे दिन आने वाले हैं -

आज से इन 4 राशियों पर होगी धन की बरसात, गुरु गोचर से होगा लाभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु के पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करने से लगभग 4 राशियों को लाभ होगा। मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि को लाभ होगा।

मिथुन राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?

गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना मिथुन राशि के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। नए मौके हाथ लगेंगे।प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आकस्मिक धन-लाभ भी हो सकता है।

वृश्चिक राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?

गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना वृश्चिक राशि के लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा।

कर्क राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?

गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना कर्क राशि के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल 4 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद ही आनंद
ये भी पढ़ें:3-9 अगस्त तक इन 5 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, बुध, सूर्य, गुरु देंगे लाभ

मीन राशि के लिए गुरु की बदली चाल कैसी रहेगी?

गुरु का पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करना मीन राशि के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
guru gochar Rashifal Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने