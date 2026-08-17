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2 महीने बाद से 7 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, गुरु गोचर से होगा फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Rashifal Jupiter Transit 2026 : गुरु का ये सिंह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि में गुरु के गोचर करने से किन राशियों के दिन बदल सकते हैं -

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गुरु गोचर का राशिफल

Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, गुरु गोचर : गुरु का गोचर खास महत्व रखता है। गुरु धीमी चाल में गोचर करते हैं। इस साल गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। चंद्र की राशि कर्क में गुरु बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर के दिन दोपहर में सिंह राशि में गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का ये सिंह गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि में गुरु के गोचर करने से किन राशियों के दिन बदल सकते हैं -

2 महीने बाद 7 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, गुरु गोचर से होगा फायदा

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु ग्रह का सिंह राशि में गोचर करना 7 राशियों के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है।

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। समृद्धि का आगमन होगा। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे।

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कानूनी मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कारोबारी के लिए समय बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

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धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।

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कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सिंह राशि में कैसा रहेगा?

गुरु का सिंह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार साबित हो सकता है। धन, संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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