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26 दिन तक अस्त गुरु इन राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ, 16 जुलाई से इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Rashifal Jupiter Transit 2026 for 26 days Asta guru : इसी महीने में जल्द गुरु की चाल बदलने जा रही है। अस्त गुरु का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ और पॉजिटिव तो कुछ के लिए मुश्किल समय भी ला सकता है।

26 दिन तक अस्त गुरु इन राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ, 16 जुलाई से इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, अस्त गुरु राशिफल : गरु ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गुरु के तौर पर देखा जाता है। गुरु वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 जून 2026 के दिन गुरु ने मिथुन राशि से कर्क राशि में राशि परिवर्तन किया था। इस साल गुरु दोबारा गोचर सिंह राशि में करेंगे। इसी महीने में जल्द गुरु की चाल बदलने वाली है। गुरु अभी उदय अवस्था में हैं, जो जल्द ही अस्त होने जा रहे हैं। गुरु का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ और पॉजिटिव तो कुछ के लिए मुश्किल समय भी ला सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, लगभग 26 दिनों के लिए गुरु अस्त होने जा रहे हैं। 16 जुलाई 2026 को 7 बजकर 37 मिनट पर शाम में गुरु अस्त हो जाएंगे। गुरु 11 अगस्त की सुबह तक अस्त रहेंगे। इसलिए आइए जानते हैं गुरु के गोचर करने से किन राशियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और किन राशियों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं -

26 दिन तक अस्त गुरु इन राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ, 16 जुलाई से इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

अस्त गुरु का पॉजिटिव प्रभाव किन राशियों पर रहेगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, “गुरु के अस्त होने से तुला राशि और वृषभ राशि को लाभ होगा।” गुरु के गोचर के दौरान आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है। विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

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गुरु के अस्त होने से किन राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, “गुरु के अस्त होने से धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि को नुकसान होगा।" सावधानी बरतने की जरूरत है। बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। काम में रुकावटें आ सकती हैं। आप पॉलिटिक्स में भी फस सकते हैं। घर में कलह-क्लेश का माहौल भी बन सकता है। इस समय आपको संपत्ति या शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए।

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गुरु गोचर का शुभ प्रभाव पाने के लिए क्या करें?

  • बृहस्पतवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए।
  • गुरु को मजबूत बनाए रखने के लिए पीली चीजों का दान भी करना चाहिए।
  • गुरुवार के दिन पानी में एक-दो चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं।
  • केले के पेड़ की पूजा करें।
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा करें।

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डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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