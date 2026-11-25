अगले 60 दिन 6 राशियों को खूब होगा प्रॉफिट, सूर्य के घर में गुरु का कमाल
Guru Rashifal Jupiter 2026 : गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए शानदार समय लेकर आ सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के सूर्य की राशि में विराजने से किन राशियों को जबरदस्त फायदा हो सकता है -
Guru Rashifal Jupiter, सूर्य के घर में गुरु : सभी ग्रहों में गुरु ग्रह को गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु की हर चाल महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय सूर्य की सिंह राशि में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की चाल कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है तो कुछ लोगों की किस्मत का ताला भी खोल सकती है। गुरु वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान हैं और सीधी चाल में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 जनवरी 2027 तक गुरु का गोचर सूर्य की राशि में ही होगा। गुरु का गोचर करना कुछ राशियों के लिए शानदार समय लेकर आ सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु के सूर्य की राशि में विराजने से किन राशियों को फायदा हो सकता है -
अगले 60 दिन 6 राशियों को खूब होगा प्रॉफिट, सूर्य के घर में गुरु का कमाल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना 6 राशियों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।
1- कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। इस समय अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मुनाफा मिलने की संभावना है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है।
2- धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। कमाई में वृद्धि हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
3- मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। धन का आगमन होगा। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है।
4- कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना शानदार माना जा रहा है। पैसों के मामले में आपको फायदा हो सकता है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
5- सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।
6- वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का सूर्य की सिंह राशि में गोचर करना शुभ माना जा रहा है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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