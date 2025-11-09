Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Guru Rashifal Jupiter Horoscope Vakri Guru Transit 2025 zodiacs will get positive luck from 11 November
11 नवंबर से रंग लाएगी इन राशियों की किस्मत, गुरु की वक्री चाल से होगा धन लाभ

संक्षेप: Guru Rashifal Jupiter Horoscope 2025: गुरु इस समय कर्क राशि में अतिचारी चाल चाल रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में गुरु वक्री यानि उलटी चाल में गोचर करना शुरू करने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं।

Sun, 9 Nov 2025 11:53 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Guru Rashifal Jupiter Horoscope 2025: इस साल नवंबर के महीने में गुरु समेत कई बड़े ग्रहों का गोचर इस मंथ को खास बना रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु ग्रह इस महीने से वक्री चाल चलने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। गुरु इस समय कर्क राशि में अतिचारी चाल चाल रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 11 नवंबर के दिन रात 10 बजकर 11 मिनट परगुरु कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर 2026 में मार्च के महीने तक गुरु वक्री चाल में ही गोचर करेंगे। गुरु की ये बदली हुई चाल कुछ राशियों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाली है। आइए जानते हैं किन राशियों को गुरु के इस गोचर से लाभ मिलने वाला है-

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए गुरु का वक्री चाल में गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है।

जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी।

इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

कई नए टास्क मिलेंगे।

किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।

वृश्चिक राशि के लिए गुरु की ये उल्टी चाल शुभ रहने वाली है।

कर्क राशि

गुरु का वक्री चाल में गोचर करना कर्क राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।

बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।

घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा।

न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का वक्री चाल में गोचर करना अच्छे मौके लेकर आया है।

परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।

सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा।

जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।

अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
