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गुरु कर्क राशि में हो रहे हैं अस्त, 12 राशियों पर क्या-क्या असर होगा?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान, समीर उपाध्याय, ज्योतिर्विद
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गुरु 15 जुलाई को अस्त हो रहे हैं। गुरु के अस्त होने से कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बनेंगे। आइए जानते हैं 12 राशियों पर क्या असर होगा।

गुरु कर्क राशि में हो रहे हैं अस्त, 12 राशियों पर क्या-क्या असर होगा?

गुरु 15 जुलाई, 2026 को रात्रि 07.59 बजे कर्क राशि में अस्त होंगे और 12 अगस्त, 2026 को सुबह 05.03 पर पुनः उदय होंगे। गुरु का 2 8 दिनों तक कर्क राशि में अस्त रहना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। गुरु के अस्त होने से कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बनेंगे। इसके अलावा विवाह मुहूर्तों का अभाव हो जाएगा। लोगों को अबविवाह के लिए नवंबर में ही मिलेगा। आइए जानते हैं ,अस्त गुरु बारह राशियों पर कैसा परिणाम देनेवाले रहेंगे :

मेष से सिंह राशि वालों के लिए

मेष : मेष राशि वालों के लिए स्वयं या परिवार के सदस्य के निवास या कार्य स्थल में परिवर्तन। चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री।

वृष : वृष राशि वालों के लिए छोटी-लंबी यात्रा। स्वास्थ्य समस्या का समाधान। कार्यस्थल या कार्य की प्रकृति में परिवर्तन।

मिथुन : मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य एवं मरम्मत के नाम पर खर्च की अधिकता। पारिवारिक अशांति। दिनचर्या में सुधार।

कर्क : कर्क राशि वालों के लिए विरोधी शांत होंगे। आमदनी के नए स्रोत। स्वयं तथा परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्या।

सिंह : सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य एवं कार्य में बाधा। निवास, कार्यस्थल में परिवर्तन। निर्माण कार्य पर खर्च। मिश्रित अनुभव।

कन्या से मीन राशि वालों के लिए

कन्या : कन्या राशि वालों के लिए परिवार में शुभ कार्य। भाई-बहन की प्रगति। धार्मिक कार्य में रुचि।

तुला : तुला राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव। कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष। स्वास्थ्य पर खर्च। घर के सदस्य का स्थान परिवर्तन।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों के लिए लंबी यात्रा। नई खरीदारी। परिवार में शुभ-अशुभ दोनों तरह के घटनाक्रम। आर्थिक तरक्की, किंतु खर्च की अधिकता रहेगी।

धनु : धनु राशि वालों के लिए छोटी-लंबी यात्रा। विवादित मामलों में आधी-अधूरी सफलता। स्वास्थ्य संबंधी अस्थिरता। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति।

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मकर : मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक उलझन। कुछ रुके काम बनेंगे। कटु वचन से संबंधों में तनाव। मान-सम्मान में हानि। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। नए कार्य में संलग्नता होगी।

कुंभ : कुंभ राशि वालों के लिए विवादपूर्ण सफलता। नई खरीदारी। मरम्मत, स्वास्थ्य, कोर्ट-कचहरी संबंधी कार्यों पर खर्च। पुरानी समस्या का समाधान। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। नए संबंध में तनाव।

मीन : मीन राशि वालों के लिए पूर्वानुमान संबंधी मामलों में आधी-अधूरी सफलता। स्वास्थ्य, मरम्मत एवं खरीदारी पर खर्च। संबंधों से संंबंधित शुभ-अशुभ दोनों समाचार।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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