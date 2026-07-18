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कल से इन 4 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर से खूब होगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Rashifal, Jupiter Transit 2026 : गुरु के नक्षत्र पद गोचर से कुछ राशियों की किस्मत निखर सकती है। पंडित जी से जानें शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से किन राशियों के शानदार दिन शुरू होने जा रहे हैं -

कल से इन 4 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर से खूब होगा लाभ

Guru Rashifal, Jupiter Transit 2026, गुरु राशिफल : समय-समय पर गुरु अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। भाग्य और धन के कारक गुरु का गोचर बेहद खास माना जाता है। गुरु के गोचर के दौरान कुछ राशियों को जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समय कर्क राशि में गुरु विराजमान हैं। जल्द ही गुरु अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 जुलाई 2026 के दिन रात में 09 बजकर 43 मिनट पर गुरु का गोचर पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में होने जा रहा है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। गुरु के नक्षत्र पद गोचर से कुछ राशियों की किस्मत निखर सकती है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से किन राशियों के शानदार दिन शुरू होने जा रहे हैं -

कल से इन 4 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर से खूब होगा लाभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए समय अति लाभदायक माना जा रहा है। इस गोचर से कन्या राशि, मेष राशि, मकर राशि, और कर्क राशि के लिए समय शुभ माना जा रहा है।

कन्या राशि

शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। करियर में आपको कई नए टास्क मिलेंगे।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से लाभ मिल सकता है। करियर में आपके कठिन परिश्रम की तारीफ की जाएगी। आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना जताई जा रही है।

मकर राशि

शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। सालों से रुके हुए कार्य अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। इस राशि के लोगो को कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को शनि के पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में गुरु के गोचर करने से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे है। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे और नया पद भी हासिल कर सकते हैं। वहीं, वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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