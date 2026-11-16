2027 में 3 बार गुरु बदलेंगे राशि, 5 राशियों को होगा लाभ ही लाभ
Guru Rashifal 2027 Jupiter Transit : गुरु का गोचर भी धीमी चाल में होता है। इस तरह आने वाले साल में गुरु की चाल में तीन बार बदलाव होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं 2027 में गुरु की चाल से किन राशियों को लाभ देखने को मिलेगा -
Guru Rashifal 2027 Jupiter Transit, गुरु का राशिफल : गुरु ग्रह का गोचर सभी 12 राशियों के लिए खास महत्व रखता है। गुरु की चाल में बदलाव होने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु का गोचर भी धीमी चाल में होता है। इस समय गुरु सूर्य की सिंह राशि में बैठे हुए हैं। साल 2027 में गुरु तीन बार अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, सबसे पहले गुरु का गोचर वृश्चिक राशि से कर्क राशि में जनवरी के महीने में होगा। इसके बाद गुरु जून के महीने में सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का गोचर कन्या राशि में नवंबर के महीने में होगा। इस तरह आने वाले साल में गुरु की चाल में तीन बार बदलाव होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं 2027 में गुरु की चाल से किन राशियों को लाभ देखने को मिलेगा -
2027 में 3 बार गुरु बदलेंगे राशि, 5 राशियों को होगा लाभ ही लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, साल 2027 में तीन बार गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु की चाल में बदलाव होने से 5 राशि के जातकों के लिए समय लाभदायक माना जा रहा है।
1- मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों के लिए 2027 में गुरु का गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। व्यापार में कई नए अवसर आपका दरवाजा है पर दस्तक देंगे। यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं।
2- कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि वालों के लिए 2027 में गुरु का गोचर करना शानदार माना जा रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका सपना पूरा होने की प्रबल संभावना है। लाभ होने के योग हैं।
3- सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि वालों के लिए 2027 में गुरु का गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए।
4- कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?
को आंशिक
कन्या राशि वालों के लिए 2027 में गुरु का गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा। इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं।
5- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए 2027 में गुरु का गोचर करना शुभ माना जा रहा है। रिसर्च और सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कई नए टास्क भी मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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