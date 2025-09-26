कर्क राशि में गुरु का प्रवेश इन राशियों को देगा शुभ फल, भाग्योदय के संकेत

Jupiter Transit In Cancer: 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषशास्त्र में बृहस्पति को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धार्मिक कार्य, संतान, बड़े भाई, दान-पुण्य, संपत्ति और समृद्धि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य और अवसरों पर सीधे पड़ता है। बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी हैं। इन नक्षत्रों से जुड़े जातकों को बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही इस अवधि में आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना भी है। कर्क राशि में बृहस्पति का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि, नए अवसर, करियर में उन्नति और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति लेकर आएगा। विशेष रूप से वे लोग जो शिक्षा, अध्यात्म या समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं, उन्हें बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं, गुरु की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ-